"Переговоры будут": Главные высказывания президента Украины Владимира Зеленского об отношениях с Россией
Президентская гонка в Украине подходит к концу, и, несмотря на то, что еще не 100% голосов избирателей подсчитано, исход уже известен - новым президентом становится Владимир Зеленский. “Темная лошадка” украинской политической арены аккуратно относится к высказываниям по поводу внешнеполитического курса, стараясь не вызывать общественного резонанса своими фразами, но некоторые его заявления всё же дают понять, как в дальнейшем будут складываться отношения между соседними странами. Главные тезисы нового президента Владимира Зеленского об отношениях между Украиной и Россией - в материале “Дни24”.
Оппоненты Зеленского часто в СМИ апеллировали к тому, что он якобы планирует отказаться от “европеизации” Украины в пользу улучшений отношений с Россией. Причиной для таких предположений было много. Во-первых, долгое время штаб Зеленского игнорировал предложение провести пресс-конференцию и рассказать о своих планах. Во-вторых, то и дело СМИ “подхватывали” тему, что кандидат в президенты зарабатывает в России, дружит с российскими звездами и в целом заинтересован в сотрудничестве. Тем не менее, по поводу своей работы в РФ Зеленский давал исчерпывающий ответ.
Несколько позже, уже в беседе с журналистами “РБК-Украина”, Владимир Зеленский рассказал о российских звездах. Список “запрещенных” артистов он предлагает пересмотреть, хотя пока не совсем ясно по какому принципу. К примеру, Лию Ахеджакову и Андрея Макаревича, которые часто выступают с критикой российской власти, он предложил “помиловать”, отмечая, что к таким людям “Украина должна быть открыта".
К слову, в этом же интервью на вопрос журналиста по поводу того, считает ли он Владимира Путина врагом, политик ответил “Да”.
То, что Владимир Зеленский стал президентом Украины, многие российские звезды приняли позитивно. Надеятся посетить страну Николай Басков, Лолита Милявская, Наташа Королева и многие другие. Но, тем не менее, свободные артисты - это хорошо, но украинцы и россияне имеют более важные вопросы по поводу взаимодействия стран.
Зеленский о Крыме: “Он вернется”
Перед выборами журналисты, гоняясь за кандидатом буквально всюду, то и дело спрашивали его “Чей Крым”. Естественно, политик был аккуратен в своих ответах, стараясь не спровоцировать волну черного пиара. В интервью телеканала “1+1” позже он всё же рассказал, что думает о полуострове.
В Крыму, к слову, относятся к таким заявлениям скептически. Хотя некоторые и приглашают нового президента посетить полуостров, в целом местные власти не спешат выходить на какой-то диалог.
Есть у Владимира Зеленского и планы по поводу того, что будет, когда он “вернет Крым Украине”. Тогда он готов встретиться с Владимиром Путиным и запросить компенсацию.
Зеленский о Донбассе: “Будем подключать США и Великобританию”
Еще одна острая тема - конфликт на Донбассе. Его Владимир Зеленский обещает стараться уладить в кратчайшие сроки, хотя, естественно, пока не ясно, каким именно образом.
Другими словами, пока будущий президент планирует, в первую очередь, найти точки соприкосновения с регионом. Вся предвыборная кампания шоумена была построена на этом - “связать” Запад и Восток Украины, поэтому такое предложение хотя и не нравится радикально настроенным украинцам, вписывается в рамки взглядов будущего президента на ситуацию в стране.
Не считая этого, инструменты потенциального регулирования ситуации остались прежними - Минский формат. Хотя и с несколькими особенностями.
Зеленский об отношениях с Россией: “Переговоры будут”
Всю предвыборную кампанию Владимир Зеленский был аккуратен в своих высказываниях по поводу России. С одной стороны - позиция объединения жителей Украины не давала возможности выступать против Москвы, поскольку на Востоке страны много россиян. С другой - постоянное давление со стороны приверженцев тогда еще действующей власти и националистов вынуждало постоянно напоминать, что страна при президентстве Зеленского продолжит “европейский курс”.
Ориентация на Европу остается
В целом, политика будущего президента Украины для многих выглядит как “минимально конфликтная”: остается ориентация на Европу и Нато, на Донбассе ситуацию планируют решать мирным путем, а в сторону России и не двигаться, и не особо агрессировать. Но, пока, конкретных планов от “команды Зе” нет, чем крайне возмущены украинские политологи.
Эксперты прогнозируют, что отношения между Украиной и Россией серьезно обостряться в ближайшее время не будут. Хотя и о перемирии между странами пока говорить еще очень рано.
Оппоненты Зеленского часто в СМИ апеллировали к тому, что он якобы планирует отказаться от “европеизации” Украины в пользу улучшений отношений с Россией. Причиной для таких предположений было много. Во-первых, долгое время штаб Зеленского игнорировал предложение провести пресс-конференцию и рассказать о своих планах. Во-вторых, то и дело СМИ “подхватывали” тему, что кандидат в президенты зарабатывает в России, дружит с российскими звездами и в целом заинтересован в сотрудничестве. Тем не менее, по поводу своей работы в РФ Зеленский давал исчерпывающий ответ.
“Я туда выступать не езжу, мне просто плохо. Кто что говорит - не важно, это внутреннее. Многие артисты туда ездят - их я не сужу, это на уровне внутреннего ощущения и морали. Но мне плохо”, - ответил на вопрос по поводу гастролей студии “Квартал 95” политик во время беседы с Дмитрием Гордоном.
Несколько позже, уже в беседе с журналистами “РБК-Украина”, Владимир Зеленский рассказал о российских звездах. Список “запрещенных” артистов он предлагает пересмотреть, хотя пока не совсем ясно по какому принципу. К примеру, Лию Ахеджакову и Андрея Макаревича, которые часто выступают с критикой российской власти, он предложил “помиловать”, отмечая, что к таким людям “Украина должна быть открыта".
“Российских музыкантов нужно делить. Понимаю, почему в начале запретили - была сложная информационная война. Некоторые артисты превратились в политиков”, - заявил тогда Зеленский.
К слову, в этом же интервью на вопрос журналиста по поводу того, считает ли он Владимира Путина врагом, политик ответил “Да”.
То, что Владимир Зеленский стал президентом Украины, многие российские звезды приняли позитивно. Надеятся посетить страну Николай Басков, Лолита Милявская, Наташа Королева и многие другие. Но, тем не менее, свободные артисты - это хорошо, но украинцы и россияне имеют более важные вопросы по поводу взаимодействия стран.
Зеленский о Крыме: “Он вернется”
Перед выборами журналисты, гоняясь за кандидатом буквально всюду, то и дело спрашивали его “Чей Крым”. Естественно, политик был аккуратен в своих ответах, стараясь не спровоцировать волну черного пиара. В интервью телеканала “1+1” позже он всё же рассказал, что думает о полуострове.
“Когда мы победим, это станет первым шагом к возвращению Крыма. Считаю, что вернуть полуостров выйдет после того, как в России сменится власть. Своим примером мы покажем, что это возможно”, - заявил Владимир Зеленский. Позже политик продолжил придерживаться позиции, что Крым - украинский.
В Крыму, к слову, относятся к таким заявлениям скептически. Хотя некоторые и приглашают нового президента посетить полуостров, в целом местные власти не спешат выходить на какой-то диалог.
Есть у Владимира Зеленского и планы по поводу того, что будет, когда он “вернет Крым Украине”. Тогда он готов встретиться с Владимиром Путиным и запросить компенсацию.
“Если встречусь с Путиным, то скажу: вы вернули нашу территорию, наконец. Сколько готовы компенсировать нам денег за помощь людям, участвующим в эскалации Донбасса и Крыма?”, - заявлял во время брифинга в штабе политик.
Зеленский о Донбассе: “Будем подключать США и Великобританию”
Еще одна острая тема - конфликт на Донбассе. Его Владимир Зеленский обещает стараться уладить в кратчайшие сроки, хотя, естественно, пока не ясно, каким именно образом.
“Мы развяжем информационную войну для того, чтобы прекратить войну на территории Донбасса”, - заявил Зеленский уже после выборов во время общения со СМИ.
Другими словами, пока будущий президент планирует, в первую очередь, найти точки соприкосновения с регионом. Вся предвыборная кампания шоумена была построена на этом - “связать” Запад и Восток Украины, поэтому такое предложение хотя и не нравится радикально настроенным украинцам, вписывается в рамки взглядов будущего президента на ситуацию в стране.
Не считая этого, инструменты потенциального регулирования ситуации остались прежними - Минский формат. Хотя и с несколькими особенностями.
“Нужно делать новый формат Минского стола. Но, в любом случае, решать всё мирным путем”, - заявил Зеленский в беседе с журналистами украинского канала ICTV добавив, что планирует “при свидетелях из ЕС и США общаться с Россией”.
Зеленский об отношениях с Россией: “Переговоры будут”
Всю предвыборную кампанию Владимир Зеленский был аккуратен в своих высказываниях по поводу России. С одной стороны - позиция объединения жителей Украины не давала возможности выступать против Москвы, поскольку на Востоке страны много россиян. С другой - постоянное давление со стороны приверженцев тогда еще действующей власти и националистов вынуждало постоянно напоминать, что страна при президентстве Зеленского продолжит “европейский курс”.
“Отношения с Россией будут выстраиваться в нормандском формате. Минский процесс перезагрузим. Будут кадровые замены… Задача для нас - вернуть военнопленных, моряков (примечание редакции: после инцидента в Керченском проливе 25 ноября задержаны 24 украинцев)”, - уже после выборов заявил Зеленский.
Ориентация на Европу остается
В целом, политика будущего президента Украины для многих выглядит как “минимально конфликтная”: остается ориентация на Европу и Нато, на Донбассе ситуацию планируют решать мирным путем, а в сторону России и не двигаться, и не особо агрессировать. Но, пока, конкретных планов от “команды Зе” нет, чем крайне возмущены украинские политологи.
Эксперты прогнозируют, что отношения между Украиной и Россией серьезно обостряться в ближайшее время не будут. Хотя и о перемирии между странами пока говорить еще очень рано.
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Добавил: Екатерина Кузнецова Сегодня, 15:57