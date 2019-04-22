"Переговоры будут": Главные высказывания президента Украины Владимира Зеленского об отношениях с Россией

“Я туда выступать не езжу, мне просто плохо. Кто что говорит - не важно, это внутреннее. Многие артисты туда ездят - их я не сужу, это на уровне внутреннего ощущения и морали. Но мне плохо”, - ответил на вопрос по поводу гастролей студии “Квартал 95” политик во время беседы с Дмитрием Гордоном.



“Российских музыкантов нужно делить. Понимаю, почему в начале запретили - была сложная информационная война. Некоторые артисты превратились в политиков”, - заявил тогда Зеленский.

“Когда мы победим, это станет первым шагом к возвращению Крыма. Считаю, что вернуть полуостров выйдет после того, как в России сменится власть. Своим примером мы покажем, что это возможно”, - заявил Владимир Зеленский. Позже политик продолжил придерживаться позиции, что Крым - украинский.

“Если встречусь с Путиным, то скажу: вы вернули нашу территорию, наконец. Сколько готовы компенсировать нам денег за помощь людям, участвующим в эскалации Донбасса и Крыма?”, - заявлял во время брифинга в штабе политик.

“Мы развяжем информационную войну для того, чтобы прекратить войну на территории Донбасса”, - заявил Зеленский уже после выборов во время общения со СМИ.

“Нужно делать новый формат Минского стола. Но, в любом случае, решать всё мирным путем”, - заявил Зеленский в беседе с журналистами украинского канала ICTV добавив, что планирует “при свидетелях из ЕС и США общаться с Россией”.

“Отношения с Россией будут выстраиваться в нормандском формате. Минский процесс перезагрузим. Будут кадровые замены… Задача для нас - вернуть военнопленных, моряков (примечание редакции: после инцидента в Керченском проливе 25 ноября задержаны 24 украинцев)”, - уже после выборов заявил Зеленский.



