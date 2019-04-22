Владимира Зеленского пригласили посетить Крым





Юлий Гемпель отмечает, Крым открыт для любых людей, кто готов посетить эту территорию с миром и добрыми намерениями. Глава комитета крымского парламента уверен, такая поездка помогла бы Владимиру Зеленскому понять настроения жителей полуострова и понять их решение, принятое еще в 2014 году. Государственный деятель отдельно отметил темпы экономического, инфраструктурного и социального развития Крыма за последние 5 лет. В завершении он призвал Владимира Зеленского набраться мужества и признать очевидные вещи, а также перестать игнорировать позицию жителей полуострова.Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. После обработки почти 91% протоколов сообщаются такие данные: за Владимира Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, а за Петра Порошенко – 24,5%. Вечером 21 числа, после оглашения данных национальных экзитполлов, действующий глава государства признал свое поражение и поздравил победителя. Петр Порошенко заявил, что не уходит из политики и будет продолжать борьбу на предстоящих парламентских выборах, запланированных на конец 2019 года.