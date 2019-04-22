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Владимира Зеленского пригласили посетить Крым

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил Владимира Зеленского посетить Крым. Чиновник считает, что такая поездка поможет будущему президенту Украины понять выбор людей, проживающих на полуострове, сделанный ими в 2014 году.
Владимира Зеленского пригласили посетить Крым

Юлий Гемпель отмечает, Крым открыт для любых людей, кто готов посетить эту территорию с миром и добрыми намерениями. Глава комитета крымского парламента уверен, такая поездка помогла бы Владимиру Зеленскому понять настроения жителей полуострова и понять их решение, принятое еще в 2014 году. Государственный деятель отдельно отметил темпы экономического, инфраструктурного и социального развития Крыма за последние 5 лет. В завершении он призвал Владимира Зеленского набраться мужества и признать очевидные вещи, а также перестать игнорировать позицию жителей полуострова.

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. После обработки почти 91% протоколов сообщаются такие данные: за Владимира Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, а за Петра Порошенко – 24,5%. Вечером 21 числа, после оглашения данных национальных экзитполлов, действующий глава государства признал свое поражение и поздравил победителя. Петр Порошенко заявил, что не уходит из политики и будет продолжать борьбу на предстоящих парламентских выборах, запланированных на конец 2019 года.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:17

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