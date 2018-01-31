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Ученые обнаружили гормон агрессии у медоносных пчел
Группа исследователей из Франции и Австралии определила неврологический механизм, лежащий в основе агрессии пчел в ответ на угрозы. В своей статье, опубликованной в «Трудах Королевского общества B», группа ученых описывает свое исследование медоносных пчел.

Ученые обнаружили гормон агрессии у медоносных пчел


Большинство людей знают, что если нарушить улей, то не только стражи, но и, как правило, большинство пчел в улье вылетают в ответ, дабы дать отпор обидчику. Но какой неврологический механизм связан с атакой других рабочих пчел – именно это стремились изучить исследователи.

В рамках своего исследования исследователи опробовали пчелы из четырех ульев, которые выполняли разные роли: гвардейские пчелы из двух ульев, в частности, проявляли большее желание ужалить, чем из двух других ульев, в ответ на угрозу. Исследователи обнаружили, что у двух более агрессивных пчел были более высокие уровни серотонина в их центральных мозгах, и предположили, что именно этот нейромедиатор ответственный за повышение агрессии.

Дальнейшие испытания показали, что воздействие пчел на изоамилацетат вызывает увеличение продуцирования дофаминового и серотонинового уровней в центральном мозге, что, в свою очередь, привело к усиленному желанию напасть и жалить. Ученые также отметили, что уровни серотонина были еще выше в частях мозга, используемых для борьбы с агрессивным поведением, таких как суб-пищеводная зона и оптические доли. Исследователи также обнаружили, что чем больше феромонов были подвергнуты воздействию пчел, тем более агрессивными они становились. Также было обнаружено, что снижение уровня серотонина с использованием противоядия вызвало снижение агрессивного поведения.

Исследователи предполагают, что им удалось идентифицировать нейронный механизм, вовлеченный в разжигание агрессии пчел после того, как охранники за пределами улья идентифицировали угрозу.
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Добавил: Мартынюк Вчера, 19:45
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