Всероссийский конкурс «Учитель будущего» стартовал в столице





В рамках своего участия в конкурсе они будут не только демонстрировать личные навыки, но и умение добиваться результата в команде. Регистрация будет проводиться до 31 декабря текущего года. На январь намечен онлайн-отбор участников, после чего пройдут очные окружные полуфиналы и финал. Во время онлайн-отбора участников ждут вопросы о методике преподавания школьных предметов, также им нужно будет продемонстрировать знания по психологии, педагогике и русскому языку.Ректор МГПУ Игорь Реморенко рассказал о том, что с помощью конкурса «Учитель будущего» можно будет эффективно оценить личные навыки учителей, а также то, как они могут совместно добиваться результата. За счет участия в конкурсе они смогут получить импульс к профессиональному росту.