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Николай Басков надеется снова встретиться с фанатами в Украине после победы Зеленского на выборах

Николай Басков поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины. Соответственную запись он опубликовал в личном Instagram-аккаунте.
Николай Басков надеется снова встретиться с фанатами в Украине после победы Зеленского на выборах

Российский певец показал в Сети совместную фотографию с артистом и политиком, а также поздравил того с победой на выборах. Басков понадеялся, что в связи с вероятными переменами в соседнем государстве отношения между РФ и Украиной улучшатся, и, как пишет певец, через 5 лет разлуки и запрета у него появится возможность вновь встретиться и пообщаться с друзьями и фанатами.

Не все подписчики Николая Баскова оказались солидарны с ним. По их мнению, Зеленский является обычным ставленником бизнесмена Игоря Коломойского, не ожидая от «артиста» каких-либо улучшений в жизни страны.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:46

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