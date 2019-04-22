Николай Басков надеется снова встретиться с фанатами в Украине после победы Зеленского на выборах

Российский певец показал в Сети совместную фотографию с артистом и политиком, а также поздравил того с победой на выборах. Басков понадеялся, что в связи с вероятными переменами в соседнем государстве отношения между РФ и Украиной улучшатся, и, как пишет певец, через 5 лет разлуки и запрета у него появится возможность вновь встретиться и пообщаться с друзьями и фанатами.Не все подписчики Николая Баскова оказались солидарны с ним. По их мнению, Зеленский является обычным ставленником бизнесмена Игоря Коломойского, не ожидая от «артиста» каких-либо улучшений в жизни страны.