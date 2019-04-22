Наташа Королева поздравила с победой в выборах Владимира Зеленского
По предварительным подсчетам и опросам всех экзитполов, Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины. В честь этого Наташа Королева поздравила его, опубликовав соответствующий пост в своем аккаунте Instagram.
К публикации известная певица прикрепила видеофрагмент из выпуска 95 квартала, в котором она участвовала. На видео будущий гарант Украине поправил Королевой юбку и шутя ушел со сцены. Также Наташа поздравила Зеленского с уверенной победой и пожелала успехов в его нелегком труде.
Напомним, что Владимир Зеленский намерен пересмотреть список российских звезд, которым запрещено въезд на Украину из-за политических разногласий. В этом списке также находится Наташа Королева, которая вероятно также надеется в ближайшее время проведать свою историческую родину.
К публикации известная певица прикрепила видеофрагмент из выпуска 95 квартала, в котором она участвовала. На видео будущий гарант Украине поправил Королевой юбку и шутя ушел со сцены. Также Наташа поздравила Зеленского с уверенной победой и пожелала успехов в его нелегком труде.
Напомним, что Владимир Зеленский намерен пересмотреть список российских звезд, которым запрещено въезд на Украину из-за политических разногласий. В этом списке также находится Наташа Королева, которая вероятно также надеется в ближайшее время проведать свою историческую родину.
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 10:52