Наташа Королева поздравила с победой в выборах Владимира Зеленского

К публикации известная певица прикрепила видеофрагмент из выпуска 95 квартала, в котором она участвовала. На видео будущий гарант Украине поправил Королевой юбку и шутя ушел со сцены. Также Наташа поздравила Зеленского с уверенной победой и пожелала успехов в его нелегком труде.Напомним, что Владимир Зеленский намерен пересмотреть список российских звезд, которым запрещено въезд на Украину из-за политических разногласий. В этом списке также находится Наташа Королева, которая вероятно также надеется в ближайшее время проведать свою историческую родину.