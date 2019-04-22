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Лолита Милявская об избрании Зеленского президентом Украины: "Уже вылетаю в Киев"

Певица Лолита Милявская на своей странице в сети Instagram опубликовала видео, где поделилась мнением о выбранном украинском президенте. Артистка поддержала Владимира Зеленского и посоветовала “не рубить мосты”.
Лолита Милявская об избрании Зеленского президентом Украины: "Уже вылетаю в Киев"

Свое видеообращение Лолита Милявская начала с того, что призналась в планах приехать в Киев. По мнению артистки, теперь у российских знаменитостей будет больше шансов посещать Украину. Певице, как уроженке Закарпатья, хочется верить, что ее родина приобрела хорошего политика. Милявская пожелала Зеленскому не сдавать свои предвыборные позиции. При этом артистке жаль, что страна потеряла хорошего комика, но она посоветовала ему “не рубить мосты”. Как отметила Лолита Милявская, многие российские знаменитости снимались в программе у Зеленского, а именно в шоу “Вечерний квартал”.

Поклонники Милявской развернули обсуждение в комментариях под роликом, посвященное прошедшим в Украине президентским выборам. Многие фанаты звезды согласились с ее высказываниями.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:57

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