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Михаил Шуфутинский поздравил Любовь Успенскую с 66-летием

Российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский на своей странице в Instagram опубликовал снимок, на котором предстал в компании Любови Успенской. Он поздравил исполнительницу с днём рождения и пожелал всего хорошего. Певице исполнилось 66 лет.

Михаил Шуфутинский отметил, что всегда поддержит подругу в любой ситуации. «Пусть Бог даст тебе сил, терпения и душевного равновесия, а мы, твои друзья, всегда с тобой и поддержим в любой ситуации», — прокомментировал публикацию музыкальный продюсер. Именинницу также поздравили и другие звёзды отечественного шоу-бизнеса. К примеру, певица Валерия пожелала имениннице, чтобы её всегда "облетали стороной ядовитые стрелы". Кроме того, исполнительница считает её талантливой, искренней и настоящей женщиной, а число ее поклонников растет с каждым годом.

Также Наталья Чистякова-Ионова не обошла вниманием день рождения любимой подруги и отметила, что очень важным является душевное спокойствие, крепкое здоровье, а также пожелала имениннице радовать поклонников новой музыкой. Недавно стало известно, что брак Любови Успенской и Александра Плаксина, который длился на протяжении 30 лет, является фиктивным. Пара поженилась в Лас-Вегасе. А когда исполнительница решила подать на развод, стало известно, что семейный союз был ненастоящим, поскольку они не зарегистрировали его повторно на территории РФ или в другом американском штате.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:35

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