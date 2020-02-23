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Стало известно о фиктивности брака Любови Успенской и Александра Плаксина

Брак Любови Успенской и Александра Плаксина, который длился на протяжении 30 лет, оказался фиктивным. Об этом сообщили источники из окружения королевы русского шансона и бизнесмена.
Стало известно о фиктивности брака Любови Успенской и Александра Плаксина

В прошлом году знаменитости отметили годовщину совместной жизни, однако выяснилось, что их союз не был идеальным. Любовь Успенская длительное время не распространялась о подробностях отношений с предпринимателем, а еще несколько месяцев назад она заявляла, что у них крепкий брак. Общественность узнала правду после участия дочери представительницы эстрады Татьяны Плаксиной в передаче «Звезды сошлись» на «НТВ», где девушка обвинила родительницу в оскорблениях и рукоприкладстве. По словам певицы, именно муж развратил наследницу деньгами. Долгие годы супруг шантажировал артистку и не давал ей развода.

После конфликта с 30-летней дочерью ее мать решила все всем разобраться. По ожиданиям исполнительницы, ей предстояла большая бумажная волокита из-за развода. Тем не менее стало известно, что супружество Успенской было фиктивным. Источники рассказали, что певица и ее избранник поженились в Лас-Вегасе, поэтому их брак является ненастоящим. Многие знают, что пара может посетить этот город и расписаться за 15 минут, а много документов для этого не требуется.

Успенская не была в курсе всех событий, а когда решила подать на развод, то узнала, что семейный союз с Плаксиным был фиктивным. Чтобы заключенный в Лас-Вегасе брак обрел юридическую силу, влюбленным следовало пройти регистрацию в РФ или в другом американском штате.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:55

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