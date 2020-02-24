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"Пусть облетают тебя стороной ядовитые стрелы": Певица Валерия поздравила Любовь Успенскую с 66-летием

Певица Валерия решила поздравить Любовь Успенскую с днем рождения и опубликовала соответствующий пост в соцсетях к её 66-летию. Супруга Иосифа Пригожина также поделилась закулисной фотографией со знаменитой исполнительницей.

Любовь Успенская и Валерия являются закадычными подругами, о чем в который раз свидетельствует новая публикация в соцсети Instagram. По случаю 66-летия своей коллеги возлюбленная Иосифа Пригожина пожелала имениннице, чтобы ее всегда "облетали стороной ядовитые стрелы". Более того, Валерия назвала Успенскую талантливой, искренней и настоящей женщиной, а число ее фанатов растет с каждым годом. Кроме того, 51-летняя исполнительница решила порадовать фолловеров совместным снимком со звездой русского шансона.

Стоит отметить, что на закулисной фотографии Любовь Успенская предстала в довольно строгом наряде. Поэтому обшитое стразами платье Валерии создавало существенный контраст. Стоит отметить, что недавно 66-летняя знаменитость столкнулась с травлей из-за скандала, касающегося взаимоотношений с дочерью. Последняя обвинила мать в насилии и намеренном удерживании в психиатрических клиниках. Сама родительница призывает не верить этим заявлениям, которые считает ложными.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:05

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