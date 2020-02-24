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"Ты настоящий друг и прекрасная мама": Певица Глюкоза поздравила Любовь Успенскую с 66-летием

Певица Глюкоза в Instagram-аккаунте поздравила Любовь Успенскую с 66-летием. Также знаменитая исполнительница отметила, что считает свою коллегу настоящим другом и прекрасной матерью.
"Ты настоящий друг и прекрасная мама": Певица Глюкоза поздравила Любовь Успенскую с 66-летием

Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, разместила несколько фотографий с Любовью Успенской, сделанных в разное время. В комментарии исполнительница написала, что ее любимая подруга празднует день рождения. Знаменитости поддерживают отношения уже много лет и с каждым годом уважение друг к другу только растёт. Также певица Глюкоза написала: "Я знаю это и видела, как ты заботишься, волнуешься, переживаешь за всё, что происходит в твоей семье. Всё на твоих хрупких плечах".

Наталья Чистякова-Ионова пожелала имениннице душевного спокойствия, крепкого здоровья и дарить поклонникам много новой музыки. В конце знаменитость отметила, что сейчас Любовь Успенская проходит очень не простой период в жизни, но все обязательно наладится, поскольку у исполнительницы есть заряд энергии, который она щедро раздаёт всем вокруг себя.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:08

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