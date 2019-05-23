Лариса Гузеева в свой день рождения почтила память матери

В свой день рождения Лариса Гузеева обнародовала в Instagram архивное фото мамы в молодости. В посте к кадру артистка назвала родного человека «своим ангелом», поблагодарила за жизнь и попросила прощение за то, что не смогла уберечь от смерти.В комментариях Instagram-подписчики Ларисы Гузеевой попытались поддержать своего кумира, некоторые из них написали о сходстве актрисы и её мамы. Однако через час после опубликования снимка телеведущая по какой-то причине закрыла возможность фолловерам выражать свои мнения под её постом.