Лариса Гузеева в свой день рождения почтила память матери
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая 23 мая празднует 60-летие, в свой день рождения почтила память матери. Альбина Андреевна умерла полгода назад, но её звёздная дочь до сих пор не может пережить боль утраты и даже в своё время обращалась за помощью к психологам.
В свой день рождения Лариса Гузеева обнародовала в Instagram архивное фото мамы в молодости. В посте к кадру артистка назвала родного человека «своим ангелом», поблагодарила за жизнь и попросила прощение за то, что не смогла уберечь от смерти.
В комментариях Instagram-подписчики Ларисы Гузеевой попытались поддержать своего кумира, некоторые из них написали о сходстве актрисы и её мамы. Однако через час после опубликования снимка телеведущая по какой-то причине закрыла возможность фолловерам выражать свои мнения под её постом.
В свой день рождения Лариса Гузеева обнародовала в Instagram архивное фото мамы в молодости. В посте к кадру артистка назвала родного человека «своим ангелом», поблагодарила за жизнь и попросила прощение за то, что не смогла уберечь от смерти.
В комментариях Instagram-подписчики Ларисы Гузеевой попытались поддержать своего кумира, некоторые из них написали о сходстве актрисы и её мамы. Однако через час после опубликования снимка телеведущая по какой-то причине закрыла возможность фолловерам выражать свои мнения под её постом.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:56