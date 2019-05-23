АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мошенник обманул Apple и по гарантии заменил 1500 поддельных iPhone
EUR 71.84 USD 64.42
Курс валют на 23.05.2019

Лариса Гузеева в свой день рождения почтила память матери

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая 23 мая празднует 60-летие, в свой день рождения почтила память матери. Альбина Андреевна умерла полгода назад, но её звёздная дочь до сих пор не может пережить боль утраты и даже в своё время обращалась за помощью к психологам.
Лариса Гузеева в свой день рождения почтила память матери

В свой день рождения Лариса Гузеева обнародовала в Instagram архивное фото мамы в молодости. В посте к кадру артистка назвала родного человека «своим ангелом», поблагодарила за жизнь и попросила прощение за то, что не смогла уберечь от смерти.
Лариса Гузеева в свой день рождения почтила память матери

В комментариях Instagram-подписчики Ларисы Гузеевой попытались поддержать своего кумира, некоторые из них написали о сходстве актрисы и её мамы. Однако через час после опубликования снимка телеведущая по какой-то причине закрыла возможность фолловерам выражать свои мнения под её постом.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:56

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезде «Дома-2» Ирине Пинчук грозят
Мошенник обманул Apple и по гарантии
"Всегда летал за рулем": Князев
Лариса Гузеева в свой день рождения
Искусственному интеллекту Google Duplex
Первая любовь Михаила Круга назвала
Влад Кадони уверен, что Капаклы
Представлен ТОП-10 самых загадочных
"Ангел наш подает знак": Фанаты Юлии
Apple зарегистрировала в базе данных
Звезда «Дома-2» Рита Ларченко уверена,
Анна Седокова показала на "горячей"
В Москве полиция задержала школьниц,
Специалисты дали несколько советов для
Папарацци сфотографировали Марго Робби
"Яндекс" представила "Яндекс. Модуль"
Ольга Бузова купила 5 квартир в элитном
Меган Маркл и принц Гарри лишились
Специалисты ускорили создание пористых
Ученые намерены сохранить популяцию
Покупатели жалуются на некачественные
Возраст не помеха: 93-летняя Елизавета
Альбина Джанабаева раскрыла три простых
Ученый предсказал будущую колонизацию
Алексей Панин разыскивает свой
Mercedes-Benz представил новую версию
Подписчики высмеяли Ким Кардашьян за
Владимир Соловьёв ответил вызвавшему
Дэнни де Вито может стать новым
Специалисты назвали симптомы,
Просмотреть все новости