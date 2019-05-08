Лариса Гузеева прибегла к помощи психологов из-за смерти мамы





В октябре прошлого года в семье известной телеведущей случилось горе – не стало матери Ларисы Гузеевой. Как отмечает звезда, у них существовала особая привязанность, в разы сильнее, чем это обычно бывает. Она даже называет это чувство патологической любовью.Телезвезде не легко дался уход родного человека, краски мира померкли, и все любимые дела будто отошли на второй план. По словам артистки, ее психологическое состояние было крайне тяжелым. Она готова была пойти на самый отчаянный шаг. Врачи диагностировали у Гузеевой глубокую депрессию. Сейчас она наблюдается сразу у трех специалистов. Основные советы психологов – изменение привычного уклада жизни и создание большего количества поводов для радости.Прислушавшись к рекомендациям специалистов, Гузеева отправилась в Крым и прошла девятидневный курс омоложения. Артистка рассказала, что обращается за помощью к диетологам, потому что считает, что приведение фигуры в порядок без обращения к профессионалам у нее имеет не стойкий эффект. По возвращению домой телеведущая сменила цвет волос, перекрасившись в блондинку.Звезда отмечает, что все эти методы слабо помогают, поэтому она находит утешение в работе. Сейчас помимо «Давай поженимся» Гузеева стала вести еще и кулинарное шоу.