АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые не нашли различий в развитии обычных и зачатых посредством ЭКО детей
EUR 73.08 USD 65.22
Курс валют на 08.05.2019

Лариса Гузеева прибегла к помощи психологов из-за смерти мамы

Лариса Гузеева призналась журналистам, что тяжело переживает смерть матери. Она отмечает, что прибегает к помощи психологов, потому что сама не справляется со своим психологическим состоянием.
Лариса Гузеева прибегла к помощи психологов из-за смерти мамы

В октябре прошлого года в семье известной телеведущей случилось горе – не стало матери Ларисы Гузеевой. Как отмечает звезда, у них существовала особая привязанность, в разы сильнее, чем это обычно бывает. Она даже называет это чувство патологической любовью.
Телезвезде не легко дался уход родного человека, краски мира померкли, и все любимые дела будто отошли на второй план. По словам артистки, ее психологическое состояние было крайне тяжелым. Она готова была пойти на самый отчаянный шаг. Врачи диагностировали у Гузеевой глубокую депрессию. Сейчас она наблюдается сразу у трех специалистов. Основные советы психологов – изменение привычного уклада жизни и создание большего количества поводов для радости.

Прислушавшись к рекомендациям специалистов, Гузеева отправилась в Крым и прошла девятидневный курс омоложения. Артистка рассказала, что обращается за помощью к диетологам, потому что считает, что приведение фигуры в порядок без обращения к профессионалам у нее имеет не стойкий эффект. По возвращению домой телеведущая сменила цвет волос, перекрасившись в блондинку.
Лариса Гузеева прибегла к помощи психологов из-за смерти мамы

Звезда отмечает, что все эти методы слабо помогают, поэтому она находит утешение в работе. Сейчас помимо «Давай поженимся» Гузеева стала вести еще и кулинарное шоу.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 09:49

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова считает отношения Яны
Эксперты объяснили, за какими авто
Лариса Гузеева прибегла к помощи
Анна Седокова похвасталась фигурой без
ООН: «Западный образ жизни» приведет к
Татьяна Храмова скрывала беременность
Настасья Самбурская со скандалом ушла
Nokia планирует передать права на свои
Настя Кочервей: «Шабарин выкинет
Альбина Джанабаева удивила смелым фото
Ученые не нашли различий в развитии
Экс-участнице проекта "Дом-2"
«Это мой дом»: Юлия Ефременкова
Ученые нашли способ лечить храп
«Вилами на воде писано»: Татьяна
На Алтае семь туристов погибли при
Станислав Садальский заступился за
Google представил новую версию Android
Невеста актера Игоря Стама уличила его
Ученые рассказали о мыслях, делающих
Обнародован срок премьеры суперкара для
Ольга Рапунцель и соседи обвинили
Дарья Жукова появилась на мероприятии
Ученые засняли убийство бактерий
Звезда "Дома-2" Алена Водонаева
Настя Кочервей назвала Ольгу Сударкину
Наталья Рудова окунулась в холодную
Звезду "Дома-2" Дашу Пынзарь чуть не
Ученые предложили новый тип виртуальных
Google представила новый центр умного
Просмотреть все новости