Ларисе Гузеевой исполняется 60 лет: Интересные факты из биографии телеведущей





Раннее детство артистка провела в селе Буртинское в Оренбургской области, а потом она с матерью перебралась в село Нежинка. Гузеева не знала своего отца и воспитывалась только матерью, учительницей истории, и отчимом. Последний стал членом семьи будущей знаменитости спустя пять лет после ее рождения. В этом браке Лариса Гузеева обрела брата, который в возрасте трех лет скончался в результате несчастного случая. Через два года после трагической смерти родился второй ребенок, Виталий, который работает школьным тренером по лыжам.Лариса Гузеева предпочитает не вспоминать о своем детстве в Оренбурге, поскольку там многое скрывалось и запрещалось. Например, вопреки всем нормам школьница надевала короткие юбки и красилась, за что ее мать часто выслушивала лекции в учительской. При этом на Урале всегда ценились девушки с пышными формами, а сама Гузеева была худой, что компенсировала несколькими колготками. Отчим воспитывал ее в строгости и даже не позволял смотреть фильмы с поцелуями по телевизору. С детства Лариса Гузеева мечтала стать актрисой и после окончания школы поехала в Ленинград, где поступила в институт.Родители дали ей полную свободу в вопросе учебы, поскольку в то время беспокоились за младшего сына. При поступлении артистка побрилась наголо, чтобы выделиться из толпы студенток. Приемная комиссия сразу определила ее на курс Владимира Петрова, а во время учебы она зарекомендовала себя как особенную девушку. В частности, она всегда модно одевалась благодаря умению матери шить, а в институте ее иногда недолюбливали и даже побаивались. Однажды вся группа проголосовала против ее поездки по обмену в Болгарию, на что артистка не обиделась. В молодости она работала моделью, была хиппи, дружила с молодежью из ленинградского авангарда и проводила свободное время в любимом кафе богемы “Сайгоне”.Первую роль Лариса Гузеева получила во время учебы в институте, когда ее посоветовал Эльдару Рязанову Сергей Шакуров. Начинающая актриса получила роль Ларисы Огудаловой из пьесы Островского “Бесприданница”. В то время, согласно признанию звезды, ей были незнакомы любовные страдания и трагичность, но изображать это на экране ей помогли партнеры по сцене, а именно Никита Михалков. Однако в фильме ее героиню озвучивала Анна Каменкова, а пела Валентина Пономарева. Коллегами по проекту стали Алексей Петренко, Алиса Фрейндлих, Андрей Мягков и Александр Панкратов-Черный.Вскоре актриса сыграла в картине “Жестокий романс” после которой у нее появились поклонники. Один из режиссеров начал ухаживания, но Лариса Гузеева не ответила на предложение, за что получила угрозу, касающуюся ее карьеры. Актерская судьба складывалась непросто, а после яркой роли остальные проекты звезда считала незавидными. В частности, она не соглашалась играть девушек-спортсменок, колхозниц и героинь-партизанок. При этом на интересных сценариях ей отказывали после первых проб. Несмотря на это, после знаменитого фильма “Жестокий романс” Гузеева снялась ей в 60 проектах. В 1994 году актриса была удостоена звания “Заслуженной артистки Российской Федерации”.Лариса гузеева не раз признавалась, что у нее было много поклонников в личной жизни, а также ее привлекали неординарные личности. Непродолжительное время актриса встречалась с музыкантом Сергеем Курехиным, а также имела отношения с Дмитрием Нагиевым. Первым супругом звезды стал ассистент оператора Илья, который работал над фильмом “Соперницы”. Все годы замужества она боролась с наркотической зависимостью возлюбленного, а спустя 7 лет брака подала на развод. В итоге первый супруг артистки скончался от передозировки. Со вторым мужем Гузеева познакомилась в 1991 году в Тбилиси во время съемок фильма “Избранник”. Вскоре у пары появился сын Георгий Толордава, за несколько дней до рождения которого пара поженилась.Несмотря на наличие ребенка Лариса Гузеева и Каха Толордава испытывали трудности из-за разницы в традициях, поэтому расстались. Их общий сын постоянно общается с отцом и приезжает к нему в Грузию, где он проживает постоянно. Третьим избранником артистки стал Игорь Бухаров, с которым она была знакома около 20 лет. Лариса Гузеева отметила, что для нее муж является еще и другом, с которым после страсти остается духовное родство. В возрасте 40 лет актриса родила дочь Ольгу Бухарову, которая появилась на свет путем кесарева сечения.