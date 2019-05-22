Королевский биограф: Друзья принца Гарри ревнуют его к Меган Маркл
По мнению королевского биографа Анджелы Леви, друзья принца Гарри недолюбливают его супругу Меган Маркл, так как попросту ревнуют. В окружении герцога Сассекса полагают, будто избранница имеет над ним полный контроль и является для него угрозой, поскольку придерживается феминистской позиции.
Не стали более благосклонно относиться друзья принца Гарри к его жене и после появления на свет их первенца. Многие из них продолжают считать, что бывшая актриса вступила в брак по расчёту, так как после развода с экс-супругом якобы задалась целью найти для себя «подходящую партию», пишет королевский биограф.
В последнее время критика обрушивается на Меган Маркл с разных сторон. Так, ведущий британского телеканала назвал герцогиню Сассекса лицемерной особой, а одна из подруг экс-актрисы рассказала о её поисках состоятельных женихов.
Не стали более благосклонно относиться друзья принца Гарри к его жене и после появления на свет их первенца. Многие из них продолжают считать, что бывшая актриса вступила в брак по расчёту, так как после развода с экс-супругом якобы задалась целью найти для себя «подходящую партию», пишет королевский биограф.
В последнее время критика обрушивается на Меган Маркл с разных сторон. Так, ведущий британского телеканала назвал герцогиню Сассекса лицемерной особой, а одна из подруг экс-актрисы рассказала о её поисках состоятельных женихов.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:28