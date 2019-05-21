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Подруга Меган Маркл рассказала о ее попытках найти богатого мужчину

Подруга Меган Маркл, телеведущая Лиззи Канди, призналась, что в прошлом герцогиня пыталась завязать отношения с несколькими британцами. Как сообщает Daily Mail, она пыталась найти известных мужчин спустя несколько месяцев после развода.
Подруга Меган Маркл рассказала о ее попытках найти богатого мужчину

Меган Маркл и Лиззи Канди сотрудничали благодаря сериалу “Форс-мажоры”, в частности, у них был чат в социальных сетях. Актриса вспоминает, что будущая герцогиня однажды поинтересовалась, знает ли кто-то британских мужчин, поскольку они ей очень нравятся. В то время звезда Голливуда рассталась с первым мужем Тревором Энгельсоном. Канди пошла навстречу коллеге и подобрала претендентов для знакомства, которыми были футболист Эшли Коул и победитель шоу X-Factor Мэтт Кардл. Однако Маркл не согласилась на встречу с первым, поскольку он имел репутацию бабника, а Кардлу первой написала в социальных сетях. Однако в то время певец завел серьезный роман с другой девушкой, поэтому отказал в знакомстве.
Подруга Меган Маркл рассказала о ее попытках найти богатого мужчину

Меган Маркл рассказывала, что с принцем Гарри она познакомилась через друга. После этого бывшая актриса порвала все связи со старыми знакомыми.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:00

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