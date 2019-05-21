Подруга Меган Маркл рассказала о ее попытках найти богатого мужчину





Меган Маркл и Лиззи Канди сотрудничали благодаря сериалу “Форс-мажоры”, в частности, у них был чат в социальных сетях. Актриса вспоминает, что будущая герцогиня однажды поинтересовалась, знает ли кто-то британских мужчин, поскольку они ей очень нравятся. В то время звезда Голливуда рассталась с первым мужем Тревором Энгельсоном. Канди пошла навстречу коллеге и подобрала претендентов для знакомства, которыми были футболист Эшли Коул и победитель шоу X-Factor Мэтт Кардл. Однако Маркл не согласилась на встречу с первым, поскольку он имел репутацию бабника, а Кардлу первой написала в социальных сетях. Однако в то время певец завел серьезный роман с другой девушкой, поэтому отказал в знакомстве.Меган Маркл рассказывала, что с принцем Гарри она познакомилась через друга. После этого бывшая актриса порвала все связи со старыми знакомыми.