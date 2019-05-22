АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Биотин может фальсифицировать лабораторные результаты
EUR 71.97 USD 64.54
Курс валют на 22.05.2019

Британский ведущий обвинил Меган Маркл в самопиаре и лицемерии

Известный британский ведущий Пирс Морган в своем утреннем шоу раскритиковал Меган Маркл и ее поведение. Он обвинил супругу принца Гарри в самопиаре и лицемерии, а также назвал ее «рвущейся к славе дивой», заставляющей друзей защищать ее.
Британский ведущий обвинил Меган Маркл в самопиаре и лицемерии

Пирс Морган уверен, Меган Маркл делает все для того, чтобы превратить личную жизнь королевской семьи в реалити-шоу для всей страны. Ведущий отмечает, негласная война между Сассексами и Кембриджами негативно сказывается на образе всей Великобритании. В рамках недавнего утреннего шоу он раскритиковал Меган Маркл из-за ее недавней публикации в Instagram.

Там супруга принца Гарри в честь годовщины их свадьбы разместила ранее неопубликованные снимки с торжественного мероприятия. Телеведущий назвал герцогиню Сассекскую «рвущейся к славе дивой» и отметил, что новый член королевской семьи прилагает все усилия для того, чтобы скрыть данный факт. Пирс Морган уверен, если ты просишь своих друзей опровергать подобные слухи, то у людей больше не остается сомнений.

Отдельно ведущий утреннего шоу остановился на активности Меган Маркл в социальных сетях. Журналист отметил, что подобное поведение является лицемерием на фоне последних заявлений ее супруга. Недавно принц Гарри рассказал, что социальные сети опасны для психологического здоровья. «Самопиар и лицемернее», - констатировал телеведущий.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Создатели Opera разработали версию
Юлия Пересильд отказалась от роли Аллы
Британский ведущий обвинил Меган Маркл
Пушков отреагировал на идею Зеленского
Ученые: Биотин может фальсифицировать
Microsoft выпустили новое обновление
Внучка Олега Стриженова рассказала о
Ученые обнаружили взаимосвязь между
В Нижнем Тагиле при ДТП пострадал
С возрастом Дмитрий Маликов все больше
Названы главные признаки «умирающих»
Ольга Орлова уверена, что Дима
Названы дата продаж и стоимость нового
В ДТП на Кубани погиб один человек,
Настя Балинская призналась, что не
Александр Васильев получит вещи из
HTC готов к выходу новый смартфон
Алена Савкина в шутку заявила, что до
Найдены районы мозга, связывающие
Ученые: Возраст родителей связан с
Рак надпочечника чаще возникает у
Валерий Блюменкранц и Ирина Пингвинова
Александр Белоногов удивил поклонников
Звезда «Дома-2» Татьяна Африкантова
Ученые из США нашли следы атомного
Полина Гагарина призналась, что тяжело
Джордж Мартин работает над японской
Виктория Лопырева показала фанатам
Онколог: В России за последние десять
Селин Дион и Джеймс Корден повторили
Просмотреть все новости