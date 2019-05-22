Британский ведущий обвинил Меган Маркл в самопиаре и лицемерии

Пирс Морган уверен, Меган Маркл делает все для того, чтобы превратить личную жизнь королевской семьи в реалити-шоу для всей страны. Ведущий отмечает, негласная война между Сассексами и Кембриджами негативно сказывается на образе всей Великобритании. В рамках недавнего утреннего шоу он раскритиковал Меган Маркл из-за ее недавней публикации в Instagram.Там супруга принца Гарри в честь годовщины их свадьбы разместила ранее неопубликованные снимки с торжественного мероприятия. Телеведущий назвал герцогиню Сассекскую «рвущейся к славе дивой» и отметил, что новый член королевской семьи прилагает все усилия для того, чтобы скрыть данный факт. Пирс Морган уверен, если ты просишь своих друзей опровергать подобные слухи, то у людей больше не остается сомнений.Отдельно ведущий утреннего шоу остановился на активности Меган Маркл в социальных сетях. Журналист отметил, что подобное поведение является лицемерием на фоне последних заявлений ее супруга. Недавно принц Гарри рассказал, что социальные сети опасны для психологического здоровья. «Самопиар и лицемернее», - констатировал телеведущий.