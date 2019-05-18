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Учёные: Деменцию предотвратят физические упражнения и тренировка мозга

Учёные из Японии выяснили, что деменцию на ранней стадии развития можно обратить вспять, если человек начнёт заниматься по программе, в которой объединены аэробные физические упражнения и тренировка мозга. Первые улучшают кровоснабжение в области головы, вторые стимулируют умственную деятельность.
Учёные: Деменцию предотвратят физические упражнения и тренировка мозга

Соавтор исследования Хидетоши Эндо порекомендовал гражданам, перешагнувшим 50-летний возрастной рубеж, уделять умеренным физическим упражнениям не менее полутора часа в неделю. Вместе с тем необходимо и давать нагрузку мозгу: регулярно выполнять, например, арифметические упражнения, хорошо стимулирующие умственную работоспособность.

Также для предотвращения деменции учёными рекомендуется разгадывать кроссворды и полноценно высыпаться.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:24

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