АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Меньшая доза химиотерапии более эффективна для пожилых пациентов
EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019

Разгадывание кроссвордов и головоломок сохраняет функциональность мозга у пожилых людей

Британские ученые провели масштабное исследование и установили, как регулярное разгадывание кроссвордов и головоломок сказывается на пожилых людях. Такие умственные задачи позволяют старикам дольше сохранять функциональность своего мозга.
Разгадывание кроссвордов и головоломок сохраняет функциональность мозга у пожилых людей

Ученые из Медицинской школы Университета Эксетера, Англия, провели крупное исследование и обобщили данные тестов 22 тысяч людей в возрасте от 50 до 96 лет из разных стран мира. Для этого они использовали интернет-платформу PROTECT, позволяющую проводить онлайн-тестирование когнитивных и других функций мозга людей. Данный сайт работает на протяжение 15 лет и за это время у специалистов накопилось достаточно материалов для формирование выводов.

Оказалось, что регулярные разгадывание кроссвордов и головоломок, а также выполнение других интеллектуальных задач позволяет пожилым людям дольше сохранять функциональность своего мозга. Результаты сравнения их тестов на память, рассуждения и внимательность поразили даже ученых. В грамматических испытаниях мозг таких стариков показал результаты, соответствующие показателям людей, которые на 10 лет младше. В тестировании кратковременной памяти итог был чуть хуже – на 8 лет младше.

Ученые отмечают, подобные исследования не позволяют им сделать окончательный вывод о том, что кроссворды и головоломки препятствуют старческой деменции, но говорить о их положительно эффекте определенно можно.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российская армия вскоре получит
Марина Анисина рассказала о смерти
«Я жалкий и дешевый нищеброд»: Ксения
Минобороны РФ получило второй из шести
Ольга Бузова на шоу «Студия Союз»
Ученые: Темная материя пробивает бреши
Возмущенный народ призывает СМИ
Минпромторг пересмотрит бюджет для
ИИ может быть послан Антихристом и
Эксперты рассказали о шести опасных
Ксения Бородина и Ольга Бузова озвучили
Ученые рассказали, как стать успешным
Group-IB обнаружила накрутку голосов за
Данные сотни российских туристических
Nintendo выпустят новую игру Pokemon
Промсвязьбанк проводит выставку «Бизнес
Эксперты назвали 5 причин желания
Минприроды планирует к лету рассчитать
На 3D-изображениях показали изменение
Анастасия Волочкова на отдыхе получила
Valve выпустила Steam Link для iOS и
Эксперты: Некоторые сахарозаменители
Елена Перминова призналась, что она с
Специалисты дали рекомендации по борьбе
Samsung Galaxy Note 10 Pro 5G получит
Российские дилеры снизили цены на
В Москве провели первую трансплантацию
Принц Гарри рассказал о первых
Ученые составили рейтинг самых пьющих
В Волгоградской области в протоке
Просмотреть все новости