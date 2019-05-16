Разгадывание кроссвордов и головоломок сохраняет функциональность мозга у пожилых людей





Ученые из Медицинской школы Университета Эксетера, Англия, провели крупное исследование и обобщили данные тестов 22 тысяч людей в возрасте от 50 до 96 лет из разных стран мира. Для этого они использовали интернет-платформу PROTECT, позволяющую проводить онлайн-тестирование когнитивных и других функций мозга людей. Данный сайт работает на протяжение 15 лет и за это время у специалистов накопилось достаточно материалов для формирование выводов.Оказалось, что регулярные разгадывание кроссвордов и головоломок, а также выполнение других интеллектуальных задач позволяет пожилым людям дольше сохранять функциональность своего мозга. Результаты сравнения их тестов на память, рассуждения и внимательность поразили даже ученых. В грамматических испытаниях мозг таких стариков показал результаты, соответствующие показателям людей, которые на 10 лет младше. В тестировании кратковременной памяти итог был чуть хуже – на 8 лет младше.Ученые отмечают, подобные исследования не позволяют им сделать окончательный вывод о том, что кроссворды и головоломки препятствуют старческой деменции, но говорить о их положительно эффекте определенно можно.