Ученые: Недостаток сна негативно сказывается на памяти





Во время проведения эксперимента было установлено, что люди, которые недосыпают, имеют замедленную реакцию примерно на 120 миллисекунд. Теоретически это может иметь критическое значение, поскольку для автомобилистов этот промежуток времени соответствует разнице в 3,6 метра при скорости 120 км/ч для реакции на препятствие. Также недостаток сна сказывается на способности запоминать информацию, что является признаком ухудшения когнитивных функций организма.Кроме этого у людей пожилого возраста недостаток отдыха может приводить к развитию деменции и прочих заболеваний, связанных с памятью. Поэтому специалисты настойчиво рекомендуют соблюдать режим сна и давать организму отдохнуть. Это способствует нормальной работе мозга и хорошему настроению.