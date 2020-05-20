В Подмосковье инвалид устроил драку из-за парковки
В Химках (Подмосковье) инвалид устроил драку во дворе из-за парковки. Мужчина держит в страхе всех соседей.
Очевидцы рассказали, что мужчина с инвалидностью прокалывает шины машин, стоящих на якобы его законном месте. Жители собрались в инициативную группу для сбора доказательств противоправных действий гражданина. Совместными усилиями соседи записали, как злоумышленник бегает с отверткой за водителем. Материалы переданы полиции. Заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Расследование продолжается.
Ранее в Перми молодожены напали на организатора свадьбы из-за подачи на столы блюд с волосами. Потасовку остановили полицейские.
Очевидцы рассказали, что мужчина с инвалидностью прокалывает шины машин, стоящих на якобы его законном месте. Жители собрались в инициативную группу для сбора доказательств противоправных действий гражданина. Совместными усилиями соседи записали, как злоумышленник бегает с отверткой за водителем. Материалы переданы полиции. Заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Расследование продолжается.
Ранее в Перми молодожены напали на организатора свадьбы из-за подачи на столы блюд с волосами. Потасовку остановили полицейские.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:43