В Перми молодожены напали на организаторов свадьбы





Причиной проявления агрессии стало появление на праздничном столе блюд ресторана, в которых были обнаружены волосы и насекомые. Вдобавок, недовольство гостей спровоцировало использование грязной посуды. Заказчики обратились к организаторам с требованием возвратить деньги за свадьбу, однако получили отказ.Итогом недовольства стала попытка возвратить деньги силой. В процессе вспыхнула драка с работниками заведения. Потасовка была прекращена полицией. Против зачинщиков драки открыли уголовное дело в соответствии со статьёй о «Грабеже».