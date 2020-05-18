«Груди тогда не было»: Анна Семенович в купальнике показала отдых в 90-е
Анна Семенович заскучала в режиме самоизоляции и показала свой отдых в Сочи в 90-е. В те годы певица не могла похвастаться пышной грудью. Соответствующий пост знаменитость разместила в Instagram Stories.
На представленном снимке Семенович стоит позади брата, шутливо оттопырив худые ягодицы. В комментарии к посту исполнительница написала, что ей не верится, что когда-то она являлась стройной девочкой без бюста пятого размера.
Семенович мечтала о карьере фигуристки. В 2000 году она взяла «серебро» на чемпионате России, но в 21 год получила серьезную травму и ушла из спорта. Артистичная и талантливая красотка решила заняться пением и вошла в состав группы «Блестящие», став ее изюминкой. Зрители считали, что исполнительница увеличила размер груди, но на самом деле из-за «гигантомастии» ей пришлось ее уменьшать на четыре размера.
Ранее Семенович рассказала, что не любит «баранов» и рекомендовала мужчинам ее не злить.
На представленном снимке Семенович стоит позади брата, шутливо оттопырив худые ягодицы. В комментарии к посту исполнительница написала, что ей не верится, что когда-то она являлась стройной девочкой без бюста пятого размера.
Семенович мечтала о карьере фигуристки. В 2000 году она взяла «серебро» на чемпионате России, но в 21 год получила серьезную травму и ушла из спорта. Артистичная и талантливая красотка решила заняться пением и вошла в состав группы «Блестящие», став ее изюминкой. Зрители считали, что исполнительница увеличила размер груди, но на самом деле из-за «гигантомастии» ей пришлось ее уменьшать на четыре размера.
Ранее Семенович рассказала, что не любит «баранов» и рекомендовала мужчинам ее не злить.