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«Груди тогда не было»: Анна Семенович в купальнике показала отдых в 90-е

Анна Семенович заскучала в режиме самоизоляции и показала свой отдых в Сочи в 90-е. В те годы певица не могла похвастаться пышной грудью. Соответствующий пост знаменитость разместила в Instagram Stories.
«Груди тогда не было»: Анна Семенович в купальнике показала отдых в 90-е

На представленном снимке Семенович стоит позади брата, шутливо оттопырив худые ягодицы. В комментарии к посту исполнительница написала, что ей не верится, что когда-то она являлась стройной девочкой без бюста пятого размера.

Семенович мечтала о карьере фигуристки. В 2000 году она взяла «серебро» на чемпионате России, но в 21 год получила серьезную травму и ушла из спорта. Артистичная и талантливая красотка решила заняться пением и вошла в состав группы «Блестящие», став ее изюминкой. Зрители считали, что исполнительница увеличила размер груди, но на самом деле из-за «гигантомастии» ей пришлось ее уменьшать на четыре размера.

Ранее Семенович рассказала, что не любит «баранов» и рекомендовала мужчинам ее не злить.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:53

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