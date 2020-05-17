"Не люблю баранов": Анна Семенович посоветовала мужчинам не злить ее

Анна Семенович решила пригласить к себе на дом знаменитого шеф-повара одного из столичных ресторанов, таким образом готовясь к празднованию своего дня рождения. Специалист дал ей мастер-класс по разделке туши барана, ловко управляясь с большим кухонным ножом. Весь процесс актриса записала на видео, попутно высказавшись о злящих ее мужчинах. «Знаете, я очень не люблю баранов в мужском обличье. Поэтому если какой-то баран попадется мне на пути, его ждет такая же участь», - с юмором отметила Семенович.Хотя некоторые пользователи раскритиковали звезду за резкие высказывания, большинство подписчиков позитивно оценили шутливый ролик. Комментаторы сообщили, что это не первый раз, когда телеведущая порицает определенных мужчин. Днями ранее Семенович стала участницей YouTube-шоу «Алена, блин!», в ходе которого раскритиковала представителей сильного пола, которые зарабатывают менее 100 тысяч рублей в месяц. «Я не смогу жить с мужчиной, который ничего не зарабатывает», - объяснила знаменитость.