Сын Яны Рудковской Александр зарабатывает 12 миллионов рублей в год

"Его доход составляет 12 миллионов рублей в год. Сюда не входят средства, получаемые с рекламы в Instagram. Ему известно, что он получает деньги. Иногда интересуется, есть ли у него деньги. Я отвечают, что есть, но некоторая часть уходит на оплату няни и некоторые его желания. Тогда он спрашивает, хватит ли ему средств, чтобы купить в будущем квартиру", - сообщила музыкальный продюсер.



