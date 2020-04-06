Сын Яны Рудковской Александр зарабатывает 12 миллионов рублей в год
Телеведущая Яна Рудковская в разговоре с Тиной Канделаки сообщила о том, какой доход у её сына Александра. Оказывается, наследник бизнесвумен и фигуриста Евгения Плющенко получает 12 миллионов рублей в год.
Отношения Оксаны Самойловой и рэп-исполнителя Джигана уже давно привлекают внимание независимых экспертов и поклонников пары, особенно после новости об их расставании. Недавно Яна Рудковская прокомментировала данную ситуацию, заявив о том, что развод супругов является «продуманным сценарием».
"Его доход составляет 12 миллионов рублей в год. Сюда не входят средства, получаемые с рекламы в Instagram. Ему известно, что он получает деньги. Иногда интересуется, есть ли у него деньги. Я отвечают, что есть, но некоторая часть уходит на оплату няни и некоторые его желания. Тогда он спрашивает, хватит ли ему средств, чтобы купить в будущем квартиру", - сообщила музыкальный продюсер.
Отношения Оксаны Самойловой и рэп-исполнителя Джигана уже давно привлекают внимание независимых экспертов и поклонников пары, особенно после новости об их расставании. Недавно Яна Рудковская прокомментировала данную ситуацию, заявив о том, что развод супругов является «продуманным сценарием».