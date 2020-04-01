Яна Рудковская окрестила развод Самойловой и Джигана «продуманным сценарием»

Продюсер Яна Рудковская высказала сомнения по поводу реальности происходящего в семье Джигана и Самойловой, предположив, что заявление о разводе является продуманной пиар-акцией. Расставание якобы приурочено к выходу нового реалити-шоу, которое привлечет внимание множества соотечественников. Супруга Плющенко аргументировала свою позицию тем, что Джиган негативно относится к запрещенным веществам и алкоголю, а также - не стал бы в открытую демонстрировать свои нелицеприятные стороны.Подобного мнения Рудковская держится и относительно мнимых измен рэп-исполнителя. Звезда считает, что большинство мужчин пытается сохранить в тайне супружескую неверность, поэтому Самойлова не могла бы 10 лет игнорировать странное поведение мужа. Единственным объяснением сложившейся ситуации считается «продуманный сценарий», который позволил фотомодели собрать более миллиона подписчиков в соцсетях за кратчайшие сроки, говорит Рудковская.