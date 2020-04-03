Психолог рассказал о влиянии домашних животных на психику людей, находящихся в самоизоляции
Психолог Михаил Хорс рассказал, как домашние питомцы воздействуют на психологическое состояние людей, которые пребывают в самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Важно наладить правильные взаимоотношения между хозяином и животным.
Специалист утверждает, люди, которым тяжело ухаживать за животными и кормить питомцев, чаще всего чувствуют себя эмоционально вымотанными. Если кошка или собака для хозяина являются собеседником или причиной для прогулки, то человек таким образом быстро наполняется энергией. «На данный момент у нас период, когда мы может найти возможность там, где, казалось бы её не должно быть. Для улучшения психологического состояния её нужно искать во всем, что может окружать человека», - сообщает Хорс.
Ранее зарубежные медики рассказали о 3 симптомах коронавируса, указывающих на более тяжелое течение заболевания. К примеру, человек начинает ощущать сильные боли в мышцах.
Специалист утверждает, люди, которым тяжело ухаживать за животными и кормить питомцев, чаще всего чувствуют себя эмоционально вымотанными. Если кошка или собака для хозяина являются собеседником или причиной для прогулки, то человек таким образом быстро наполняется энергией. «На данный момент у нас период, когда мы может найти возможность там, где, казалось бы её не должно быть. Для улучшения психологического состояния её нужно искать во всем, что может окружать человека», - сообщает Хорс.
Ранее зарубежные медики рассказали о 3 симптомах коронавируса, указывающих на более тяжелое течение заболевания. К примеру, человек начинает ощущать сильные боли в мышцах.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 07:00