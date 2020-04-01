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Названы 3 симптома коронавируса, указывающее на более сложное течение заболевания

Зарубежные медики рассказали о 3 симптомах коронавируса, указывающих на более тяжелое течение заболевания. К примеру, человек начинает ощущать сильные боли в мышцах, о чем заявил новостной портал The Sun.

Большое количество людей, заражающихся COVID-19, не обращаются за дополнительной помощью, поскольку выздоровление наступает в течение недели. Однако, согласно оценкам экспертов, каждому пятому человеку с данной болезнью необходимо находиться на стационарном лечении, поскольку усложняется работа легких. Специалисты из Нью-Йоркского университета смогли выявить 3 симптома, являющихся сильными предикторами респираторного дистресс-синдрома взрослых (РДСВ). Данное состояние считается опасным для жизни человека.

При этом дыхательные органы не обеспечивают организм необходимым количеством кислорода. Результаты получили благодаря наблюдению за 53 пациентами из Китая, которые были госпитализированы. Руководителем проекта выступил врач-инфекционист Меган Коффи. Первым симптомом было незначительное увеличение уровня фермента, который известен как аланинаминотрансфераза. Его большое количество в крови сообщает о повреждении печени или воспалении.

Вторым признаком являются боли в мышцах. Миалгия может касаться связок, сухожилий, мягких тканей, соединяющих мышцы, кости и органы. Согласно данным ВОЗ, приблизительно 15% всех пациентов, у которых был диагностирован COVID-19, испытывали болевые ощущения в теле или суставах. Это могло быть вызвано химическими веществами, именуемыми цитокинами, высвобождаемые организмом во время реакции на вирус. Третий фактор - повышенный уровень гемоглобина. У пациентов со сложным течением заболевания продуцирование эритроцитов повышается для компенсации хронически низкого уровня кислорода в крови по причине ухудшения работы легких.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 21:45

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