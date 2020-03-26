Боксер Энтони Джошуа самоизолировался после общения с принцем Чарльзом

«На данный момент Энтони пребывает в режиме самоизоляции. Он выполняет все предписания врачей и рекомендации властей. Его состояние здоровья удовлетворительное. Джошуа благодарит всех за поддержку и желает всем пострадавшим скорейшего выздоровления», – сообщил представитель спортсмена.



