Боксер Энтони Джошуа самоизолировался после общения с принцем Чарльзом
Боксер из Великобритании Энтони Джошуа, являющийся чемпионом мира в версиях WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе, принял решение самоизолироваться из-за контактов с принцем Чарльзом. Ранее стало известно, что у старшего сына королевы Елизаветы обнаружен коронавирус.
Как стало известно от представителя Энтони Джошуа, две недели назад он общался с принцем Уэльским Чарльзом на службе в честь Дня Содружества.
Энтони Джошуа является вторым боксером, выигравшим профессиональный титул, будучи олимпийским чемпионом в тяжелом весе. В его карьере есть победы в боях за титул над украинцем Владимиром Кличко и россиянином Александром Поветкиным.
Ранее стало известно, что эпидемиолог Йен Липкин, который принимал участие в создании киноленты "Заражение" в качестве медконсультанта, сам оказался заражен коронавирусом. Специалист отмечает, самоизоляция может спасти жизнь большому количеству людей, поскольку препятствует дальнейшему распространению заболевания.
Как стало известно от представителя Энтони Джошуа, две недели назад он общался с принцем Уэльским Чарльзом на службе в честь Дня Содружества.
«На данный момент Энтони пребывает в режиме самоизоляции. Он выполняет все предписания врачей и рекомендации властей. Его состояние здоровья удовлетворительное. Джошуа благодарит всех за поддержку и желает всем пострадавшим скорейшего выздоровления», – сообщил представитель спортсмена.
Энтони Джошуа является вторым боксером, выигравшим профессиональный титул, будучи олимпийским чемпионом в тяжелом весе. В его карьере есть победы в боях за титул над украинцем Владимиром Кличко и россиянином Александром Поветкиным.
Ранее стало известно, что эпидемиолог Йен Липкин, который принимал участие в создании киноленты "Заражение" в качестве медконсультанта, сам оказался заражен коронавирусом. Специалист отмечает, самоизоляция может спасти жизнь большому количеству людей, поскольку препятствует дальнейшему распространению заболевания.
Спорт
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 03:00