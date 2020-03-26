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Боксер Энтони Джошуа самоизолировался после общения с принцем Чарльзом

Боксер из Великобритании Энтони Джошуа, являющийся чемпионом мира в версиях WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе, принял решение самоизолироваться из-за контактов с принцем Чарльзом. Ранее стало известно, что у старшего сына королевы Елизаветы обнаружен коронавирус.

Как стало известно от представителя Энтони Джошуа, две недели назад он общался с принцем Уэльским Чарльзом на службе в честь Дня Содружества.
«На данный момент Энтони пребывает в режиме самоизоляции. Он выполняет все предписания врачей и рекомендации властей. Его состояние здоровья удовлетворительное. Джошуа благодарит всех за поддержку и желает всем пострадавшим скорейшего выздоровления», – сообщил представитель спортсмена.

Энтони Джошуа является вторым боксером, выигравшим профессиональный титул, будучи олимпийским чемпионом в тяжелом весе. В его карьере есть победы в боях за титул над украинцем Владимиром Кличко и россиянином Александром Поветкиным.

Ранее стало известно, что эпидемиолог Йен Липкин, который принимал участие в создании киноленты "Заражение" в качестве медконсультанта, сам оказался заражен коронавирусом. Специалист отмечает, самоизоляция может спасти жизнь большому количеству людей, поскольку препятствует дальнейшему распространению заболевания.

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Спорт
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 03:00

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