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У медконсультанта фильма "Заражение" Йена Липкина обнаружен коронавирус

Недавно появилась информация о том, что эпидемиолог Йен Липкин, консультировавший создателей фильма "Заражение", сам оказался заражен коронавирусом. Об этом профессор рассказал в интервью телеканалу Fox Business.

Эпидемиолог Йен Липкин отметил, что у него признаки коронавируса были ужасными, а также сообщил: "От этого никто не застрахован. Если это произошло со мной, то может произойти и с кем угодно". Профессор добавил, у него есть предположения о том, как он мог заразиться инфекцией, однако данную информацию предпочёл не раскрывать. Согласно его утверждению, это не имеет значение, поскольку вирус уже распространился по всей территории США.

Специалист согласен с мнением своих коллег по поводу самоизоляции. Это самый лучший способ не допустить дальнейшего распространения коронавируса. Профессор Йен Липкин стал популярным в Голливуде после того, как принял участие в создании фильма Стивена Спилберга «Заражение» в качестве медконсультанта. Сейчас картина является более актуальной, поскольку её действие практически дублирует пандемию 2020 года. Об этом сообщает "Рамблер"

Ранее стало известно, что переговорщик по Brexit Мишель Барнье заражен коронавирусом. Теперь он будет изолирован в собственном доме и должен пройти полную процедуру, которая предусмотрена в случае подтверждения опасной болезни.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:40

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