Ветеринары из США связали получение кошками ожогов при пожарах с возникновением у них сердечных заболеваний
Научные сотрудники из Школы ветмедицины при Калифорнийском университете в городе Дейвис (США) определили наличие связи между получением котами или кошками ожогов и последующим возникновением у них сердечных заболеваний. Авторы исследования изучали около 50 животных, пострадавших в 2017-2018 годах от пожаров на территории Калифорнии и затем лечившихся в упомянутом заведении.
По результатам сонографии сердца учёным стало ясно, что у исследуемых кошек имелись значительные сердечно-сосудистые нарушения. У более чем 50 % пострадавших от пламени и дыма животных, находившихся на лечении в ветеринарной клинике, было диагностировано утолщение миокарда, у трети – или уже произошло образование тромбов, или риск их появления оставался очень высоким. Медики относят данные признаки к факторам вероятной внезапной смерти. И на самом деле: 6 исследуемых кошек во время лечения или умерли, или были усыплены по причине проблем с сердцем, остальным же удалось выжить и выздороветь.
Учёные из США полагают, что результаты их работы в равной степени относятся и к человеку. Об этом пишет зарубежное интернет-издание Scientific Reports.
Ранее сообщалось о том, что кошки могут успокаиваться в стрессовых ситуациях, если им включать для прослушивания определённые мелодии.
По результатам сонографии сердца учёным стало ясно, что у исследуемых кошек имелись значительные сердечно-сосудистые нарушения. У более чем 50 % пострадавших от пламени и дыма животных, находившихся на лечении в ветеринарной клинике, было диагностировано утолщение миокарда, у трети – или уже произошло образование тромбов, или риск их появления оставался очень высоким. Медики относят данные признаки к факторам вероятной внезапной смерти. И на самом деле: 6 исследуемых кошек во время лечения или умерли, или были усыплены по причине проблем с сердцем, остальным же удалось выжить и выздороветь.
Учёные из США полагают, что результаты их работы в равной степени относятся и к человеку. Об этом пишет зарубежное интернет-издание Scientific Reports.
Ранее сообщалось о том, что кошки могут успокаиваться в стрессовых ситуациях, если им включать для прослушивания определённые мелодии.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 00:00