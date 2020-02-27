Американские ученые, выяснили, что особая музыка может успокоить кошку перед походом к ветеринару





Использование музыки становится все более популярным в медицине, а последние данные доказывают ряд преимуществ от подобной терапии: от повышения двигательных и когнитивных способностей у пациентов, перенесших инсульт, до подавления тревожности, связанной с обследованием у врача, диагностикой и операцией. В новом исследовании Аманда Хэмптон из Школы ветеринарной медицины при Университете штата Луизиана изучила успокаивающее воздействие музыки, написанной исключительно для кошек.Музыкальные произведения, которые считаются приятными для людей, имеют частоты из вокального диапазона человека, а также его пульса в покое. Этот принцип был распространен на кошек, которым нравились мурлыкающие и сосущие звуки. Исследователи обнаружили, что животные после 20 минут прослушивания специфичных композиций подвергались меньшему беспокойству во время осмотра у специалиста. Это подтвердил и последующий анализ крови, который показал нормальное соотношение нейтрофилов и лимфоцитов в организме питомцев.