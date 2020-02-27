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Роза Сябитова рассказала о слабости к азартным играм

Соведущая ток-шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассказала о своей слабости к азартным играм. Знаменитость «пристрастилась» к этому занятию, когда её дети – сын Денис и дочь Ксения – были маленькими.
Роза Сябитова рассказала о слабости к азартным играм

По словам Розы Сябитовой, которые передаёт интернет-издание WomanHit, в то время, чтобы увлечь наследников, она играла с ними в карты и настольные игры, в частности в домино. Теперь дети телеведущей уже взрослые. Денису Сябитову – 31 год, Ксения Сябитова на три года младше. Когда же соведущая «Давай поженимся!» сама была маленькой, её серьёзным увлечением являлось фигурное катание.

Ранее Роза Сябитова в негативном ключе высказалась насчёт веб-сайтов знакомств, полагая, что российская молодёжь и без того инфантильна.

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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:06

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