Роза Сябитова раскритиковала сайты знакомств: «У нас и так молодежь инфантильна»

Как рассказала главная сваха страны, 6 лет назад она писала книгу, для которой проводила эксперимент на тему успешного метода знакомств. Тогда Роза Сябитова думала, что в интернете проще всего найти себе пару, но с возрастом ее мнение изменилось. Сейчас знаменитость считает, что искать своего партнера в Сети небезопасно. По ее словам, теперь этими сайтами пользуются мошенники для собственной выгоды и встретить порядочного человека там почти невозможно. По наблюдениям телеведущей, при долгой переписке с мужчиной женщина начинает фантазировать и думать, что он прекрасен.Вот только многие поклонницы Сябитовой не поддержали ее позицию, поделившись собственными историями, когда за счет сайтов знакомств обрели свою любовь. При этом некоторые согласились с кумиром и даже раскритиковали мужской контингент таких интернет-ресурсов. Ведущая считает, что лучше всего знакомиться в период новогодних праздников.Судя по всему, вопрос поиска своего партнера актуален для самой звезды «Давай поженимся!». Некоторое время назад она рассталась с возлюбленным, с которым хотела связать свою жизнь.