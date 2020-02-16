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Роза Сябитова раскритиковала сайты знакомств: «У нас и так молодежь инфантильна»

Многие считают, что сайты знакомств являются самым быстрым и актуальным способом для поиска любимого человека. Тем не менее Роза Сябитова раскритиковала подобные сервисы.
Роза Сябитова раскритиковала сайты знакомств: «У нас и так молодежь инфантильна»

Как рассказала главная сваха страны, 6 лет назад она писала книгу, для которой проводила эксперимент на тему успешного метода знакомств. Тогда Роза Сябитова думала, что в интернете проще всего найти себе пару, но с возрастом ее мнение изменилось. Сейчас знаменитость считает, что искать своего партнера в Сети небезопасно. По ее словам, теперь этими сайтами пользуются мошенники для собственной выгоды и встретить порядочного человека там почти невозможно. По наблюдениям телеведущей, при долгой переписке с мужчиной женщина начинает фантазировать и думать, что он прекрасен.

Вот только многие поклонницы Сябитовой не поддержали ее позицию, поделившись собственными историями, когда за счет сайтов знакомств обрели свою любовь. При этом некоторые согласились с кумиром и даже раскритиковали мужской контингент таких интернет-ресурсов. Ведущая считает, что лучше всего знакомиться в период новогодних праздников.

Судя по всему, вопрос поиска своего партнера актуален для самой звезды «Давай поженимся!». Некоторое время назад она рассталась с возлюбленным, с которым хотела связать свою жизнь.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:00

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