Папарацци сфотографировали Ирину Шейк в Италии с помолвочным кольцом
Папарацци сфотографировали Ирину Шейк в Италии с помолвочным кольцом на безымянном пальце. Репортеры запечатлели модель в столице моды, идущую под руку со своим помощником Али Кавусси.
В недавнем интервью изданию «The Sun» Ирина Шайхлисламова рассказала о своих прошлых отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, который является отцом ее дочери Леи де Сьен Шейк Купер. На данный момент российская модель официально не заявляла, что у нее появился новый возлюбленный. Однако папарацци предположили, что актриса тайно встречается со своим помощником Али Кавусси.
Издание «The Sun» неоднократно публиковало информацию о том, что Ирина Шейк и ее агент ведут себя «не как коллеги по работе». Фото, сделанное в Милане, только подогрело слухи о новом романе модели. Пользователи сети Instagram, в которой был опубликован снимок, сделали однозначный вывод о помолвке, хотя сама представительница мировых брендов утверждает, что у нее с Али Кавусси только дружеские отношения.
Как известно, на данный момент Ирина Шейк запустила собственную линейку нижнего белья из эко-материалов и активно занимается развитием своего бизнеса.
В недавнем интервью изданию «The Sun» Ирина Шайхлисламова рассказала о своих прошлых отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, который является отцом ее дочери Леи де Сьен Шейк Купер. На данный момент российская модель официально не заявляла, что у нее появился новый возлюбленный. Однако папарацци предположили, что актриса тайно встречается со своим помощником Али Кавусси.
Издание «The Sun» неоднократно публиковало информацию о том, что Ирина Шейк и ее агент ведут себя «не как коллеги по работе». Фото, сделанное в Милане, только подогрело слухи о новом романе модели. Пользователи сети Instagram, в которой был опубликован снимок, сделали однозначный вывод о помолвке, хотя сама представительница мировых брендов утверждает, что у нее с Али Кавусси только дружеские отношения.
Как известно, на данный момент Ирина Шейк запустила собственную линейку нижнего белья из эко-материалов и активно занимается развитием своего бизнеса.