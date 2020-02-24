Ирина Шейк не жалеет о разрыве отношений с Брэдли Купером





Карьера Ирины Шайхлисламовой, более известной как Шейк, началась на Челябинском конкурсе красоты в 2004 году. Ее заметил Скаут Гий Джикидзе, благодаря которому уже через год модель начала работать в Европе и США. Через пять лет профессиональной деятельности представительница мировых брендов начала встречаться с футболистом Криштиану Роналду, а незадолго после их расставания – с голливудским актером Брэдли Купером.Ирина Шайхлисламова запустила собственную линейку нижнего белья из экологических материалов. Освещая эту новость, журналисты расспросили модель о ее прошлых отношениях с Бредли Купером. Модный дизайнер сообщила, что «перерезала все связи» с актером и не жалеет об окончании их романа. Напротив, по ее словам, им «повезло испытать все то», что у них было.Как известно, отношения Брэдли Купера с российской моделью продлились четыре года. В 2017 году у пары родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер, которую сейчас воспитывает Ирина Шейк. В интервью изданию она объяснила, почему ей трудно найти спутника следующими словами: «Я независимая и уверенная в себе женщина, которая знает чего хочет и это пугает мужчин».