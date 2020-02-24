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Политолог Андрей Кошкин заявил о превосходстве российского «оружия будущего»

Россия на данный момент существенно опережает конкурентов в вопросах, которые касаются разработки современных образцов вооружений. С таким заявлением выступил российский политолог Андрей Кошкин.
Политолог Андрей Кошкин заявил о превосходстве российского «оружия будущего»

Немногим ранее российский президент Владимир Путин озвучил планы властей по продолжению модернизации флота и армии. По словам главы государства, военные уже начали получать передовые образцы техники и вооружений, которые сам он называет «оружием будущего». Как считает политолог Андрей Кошкин, Россия действительно существенно опережает конкурентов в этом компоненте.

«Вероятнее всего, речь идет о лазерных комплексах серии Пересвет, а также гиперзвуковых ракетах Кинжал и Авангард. Следует отметить, что гиперзвуковые ракеты серии Кинжал уже состоят на вооружении. Что же касается Пересвета, то это оружие тоже заступило на дежурство, пусть и экспериментальное», - утверждает эксперт.

Он также подчеркнул, что ведущие мировые страны также активно ведут передовые разработки в военной сфере, однако именно российские специалисты преуспели в этом вопросе больше всего. По мнению Кошкина, российские разработки играют серьезную роль на фоне действий Вашингтона, который активно пытается милитаризировать космическое пространство.

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Политика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:15

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