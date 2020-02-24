Политолог Андрей Кошкин заявил о превосходстве российского «оружия будущего»
Россия на данный момент существенно опережает конкурентов в вопросах, которые касаются разработки современных образцов вооружений. С таким заявлением выступил российский политолог Андрей Кошкин.
Немногим ранее российский президент Владимир Путин озвучил планы властей по продолжению модернизации флота и армии. По словам главы государства, военные уже начали получать передовые образцы техники и вооружений, которые сам он называет «оружием будущего». Как считает политолог Андрей Кошкин, Россия действительно существенно опережает конкурентов в этом компоненте.
«Вероятнее всего, речь идет о лазерных комплексах серии Пересвет, а также гиперзвуковых ракетах Кинжал и Авангард. Следует отметить, что гиперзвуковые ракеты серии Кинжал уже состоят на вооружении. Что же касается Пересвета, то это оружие тоже заступило на дежурство, пусть и экспериментальное», - утверждает эксперт.
Он также подчеркнул, что ведущие мировые страны также активно ведут передовые разработки в военной сфере, однако именно российские специалисты преуспели в этом вопросе больше всего. По мнению Кошкина, российские разработки играют серьезную роль на фоне действий Вашингтона, который активно пытается милитаризировать космическое пространство.
Немногим ранее российский президент Владимир Путин озвучил планы властей по продолжению модернизации флота и армии. По словам главы государства, военные уже начали получать передовые образцы техники и вооружений, которые сам он называет «оружием будущего». Как считает политолог Андрей Кошкин, Россия действительно существенно опережает конкурентов в этом компоненте.
«Вероятнее всего, речь идет о лазерных комплексах серии Пересвет, а также гиперзвуковых ракетах Кинжал и Авангард. Следует отметить, что гиперзвуковые ракеты серии Кинжал уже состоят на вооружении. Что же касается Пересвета, то это оружие тоже заступило на дежурство, пусть и экспериментальное», - утверждает эксперт.
Он также подчеркнул, что ведущие мировые страны также активно ведут передовые разработки в военной сфере, однако именно российские специалисты преуспели в этом вопросе больше всего. По мнению Кошкина, российские разработки играют серьезную роль на фоне действий Вашингтона, который активно пытается милитаризировать космическое пространство.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:15