Путин раскрыл детали плана по оснащению армии и флота новейшим вооружением





По случаю празднования 23 февраля Владимир Путин решил объявить о будущем вооружении российских ВС новыми видами орудий. По словам главы государства, современные разработки в сфере оборонной промышленности не имеют аналогов в мире. Поэтому стратегический потенциал будет укрепляться "оружием будущего" в виде лазерных, гиперзвуковых и высокоточных комплексов. Известно, что эти боевые системы уже перешли от этапа испытаний к постановке на боевое дежурство.Находясь в режиме повышенной готовности, новейшие орудия и техника лишь отчасти обеспечат защиту. Основную часть этих обязанностей и фундаментом Вооруженных сил РФ до сих пор считаются тренированные бойцы и профессиональный офицерский корпус, заявил Путин. Президент также поздравил всех военнообязанных с профессиональным праздником и пообещал, что ВС России будут надежно стоять на страже интересов своих сограждан.