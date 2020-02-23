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Путин раскрыл детали плана по оснащению армии и флота новейшим вооружением

Владимир Путин заявил во время выступления в Государственном Кремлевском дворце о планах по оснащению армии и флота новейшим вооружением. Президент РФ раскрыл детали госпрограммы, которые включают в себя разработку гиперзвуковых, лазерных и высокоточных систем.

По случаю празднования 23 февраля Владимир Путин решил объявить о будущем вооружении российских ВС новыми видами орудий. По словам главы государства, современные разработки в сфере оборонной промышленности не имеют аналогов в мире. Поэтому стратегический потенциал будет укрепляться "оружием будущего" в виде лазерных, гиперзвуковых и высокоточных комплексов. Известно, что эти боевые системы уже перешли от этапа испытаний к постановке на боевое дежурство.

Находясь в режиме повышенной готовности, новейшие орудия и техника лишь отчасти обеспечат защиту. Основную часть этих обязанностей и фундаментом Вооруженных сил РФ до сих пор считаются тренированные бойцы и профессиональный офицерский корпус, заявил Путин. Президент также поздравил всех военнообязанных с профессиональным праздником и пообещал, что ВС России будут надежно стоять на страже интересов своих сограждан.

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Политика / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:05

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