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«У него будут романы на стороне»: Экстрасенс Саона предсказала будущее Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук

Экстрасенс Саона проанализировала отношения супругов Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук. Ясновидящая утверждает, что в будущем у артиста будут романы на стороне.
«У него будут романы на стороне»: Экстрасенс Саона предсказала будущее Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук

Экстрасенс Саона рассказала, что в браке Чумакова и Ковальчук имеются проблемы, несмотря на то, что супруги не выставляют свою личную жизнь напоказ. Виновником нарушения гармонии в паре ясновидящая считает главу семьи. Он обладает характером, не подходящим для супружеской жизни, поскольку может любить лишь себя. Саона полагает, что в будущем пару ждут испытания, связанные с изменами супруга, однако это случится в далекой перспективе. Даже после этого брак продолжит существование, поскольку жену такая ситуация будет устраивать. Ясновидящая отметила благоприятность этого года для супругов. Она увидела лишь риски при вложениях в бизнес, а также предстоящее в ближайшие годы пополнение в семье, о котором пара уже думает, но пока не может осуществить.

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук являются одной из немногих пар отечественного шоу-бизнеса, у которой гармоничные отношения. Как ранее сообщалось, супруги получили награду в номинации «Пара года» на церемонии вручения премии Оксаны Федоровой Moda Topical.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 17:43

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