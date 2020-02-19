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«Пара года»: Юлия Ковальчук в полупрозрачной блузе вышла в свет с Алексеем Чумаковым

Юлия Ковальчук вместе с мужем Алексеем Чумаковым посетили премию Оксаны Федоровой Moda Topical. Супруги получили награду в номинации «Пара года». Об этом певица рассказала пользователям на своей странице в социальной сети Instagram.
«Пара года»: Юлия Ковальчук в полупрозрачной блузе вышла в свет с Алексеем Чумаковым

Совместный выход супругов стал первым за долгое время. Юлия Ковальчук выбрала для церемонии элегантную и в то же время смелую прозрачную блузу в крупинку, сквозь которую просвечивался бюстгальтер. Певица оделась в одном стиле с Алексеем Чумаковым, который предстал в черном костюме. Юлия Ковальчук поделилась, что не является заложницей черного цвета, поскольку своими любимыми она считает красный, бирюзовый и бежевый оттенки. Однако в черном цвете артистка видит «утонченную недосказанность». Супруги проводили время в компании Александра Реввы и его супруги Анжелики, а также Стаса Костюшкина и его жены Юлии.

Поклонники откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев. Они отметили, что черный цвет к лицу любимой артистке, и поздравили супругов с получением награды.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 08:00

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