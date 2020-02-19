«Пара года»: Юлия Ковальчук в полупрозрачной блузе вышла в свет с Алексеем Чумаковым

Совместный выход супругов стал первым за долгое время. Юлия Ковальчук выбрала для церемонии элегантную и в то же время смелую прозрачную блузу в крупинку, сквозь которую просвечивался бюстгальтер. Певица оделась в одном стиле с Алексеем Чумаковым, который предстал в черном костюме. Юлия Ковальчук поделилась, что не является заложницей черного цвета, поскольку своими любимыми она считает красный, бирюзовый и бежевый оттенки. Однако в черном цвете артистка видит «утонченную недосказанность». Супруги проводили время в компании Александра Реввы и его супруги Анжелики, а также Стаса Костюшкина и его жены Юлии.Поклонники откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев. Они отметили, что черный цвет к лицу любимой артистке, и поздравили супругов с получением награды.