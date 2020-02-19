Сын Екатерины Семеновой Иван Батурин попал в реанимацию с инсультом
Сын Екатерины Семеновой попал в реанимацию в НИИ имени Склифосовского в Москве. Иван Батурин перенес инсульт.
Со слов инсайдера в экстренных службах, невролог осмотрел 34-летнего сына певицы. Сведения о его состоянии здоровья не разглашаются. Детали произошедшего уточняются.
Семенова является звездой 80-х. В СССР ее песни «Чтоб не пил, не курил» и «Школьница» звучали со всех приемников. Позже она стала ведущей телепередачи «Шире Круг», над которой работала с мужем Малежиком. Батурин пошел по стопам родителей. Он является разносторонним человеком – звукорежиссером, продюсером, музыкантом. В 2005 году артист женился, а через четыре года у него родился сын. Мальчика назвали Матвеем, передает 360tv.ru.
Ранее с микроинсультом в больницу попал Дмитрий Дибров. Состояние журналиста быстро стабилизировались, но врачи планируют понаблюдать за ним несколько дней.
Со слов инсайдера в экстренных службах, невролог осмотрел 34-летнего сына певицы. Сведения о его состоянии здоровья не разглашаются. Детали произошедшего уточняются.
Семенова является звездой 80-х. В СССР ее песни «Чтоб не пил, не курил» и «Школьница» звучали со всех приемников. Позже она стала ведущей телепередачи «Шире Круг», над которой работала с мужем Малежиком. Батурин пошел по стопам родителей. Он является разносторонним человеком – звукорежиссером, продюсером, музыкантом. В 2005 году артист женился, а через четыре года у него родился сын. Мальчика назвали Матвеем, передает 360tv.ru.
Ранее с микроинсультом в больницу попал Дмитрий Дибров. Состояние журналиста быстро стабилизировались, но врачи планируют понаблюдать за ним несколько дней.