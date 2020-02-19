Приступ Дмитрия Диброва в кинотеатре «Октябрь» попал на видео
Приступ Дмитрия Диброва в московском кинотеатре «Октябрь» попал на видео, сделанное камерой наблюдения. Журналисту стало плохо на премьере фильма «Луна».
Дибров почувствовал себя плохо и потерял сознание. В этот момент рядом с журналистом находился Леонид Якубович, который начал оказывать ему помощь до приезда медиков. Врачи решили перестраховаться и госпитализировали ведущего. Точный диагноз не назывался, но в прессе появилась неподтвержденная информация об инсульте и приступе эпилепсии.
Дибров уверяет, что потерял сознания из-за возраста. Вскоре его выпишут из больницы. Его супруга Полина попросила поклонников не волноваться за ее «крепкого казака».
Дибров почувствовал себя плохо и потерял сознание. В этот момент рядом с журналистом находился Леонид Якубович, который начал оказывать ему помощь до приезда медиков. Врачи решили перестраховаться и госпитализировали ведущего. Точный диагноз не назывался, но в прессе появилась неподтвержденная информация об инсульте и приступе эпилепсии.
Дибров уверяет, что потерял сознания из-за возраста. Вскоре его выпишут из больницы. Его супруга Полина попросила поклонников не волноваться за ее «крепкого казака».