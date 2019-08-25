В Англии нашли альтернативу доллару
В Банке Англии предложили заменить доллар электронной валютой, так как зависимость планеты от американской валюты несет большой риск. Об этом заявил руководитель учреждения Марк Карни.
Как пишет «Слово и Дело», ссылаясь на слова банкира, альтернативная электронная валюта обязана основываться на мировой корзине товаров, что сбалансировало нынешнюю систему, при которой определенные государства перешли к нулевой или негативной ставке, когда США придерживаются позитивной ставки.
КНР и США с лета 2018 года пребывают в состоянии торговой войны. Вашингтон ввел пошлины в сумме 25% на ввоз больше 800 единиц товаров из поднебесной общим объемом 34 миллиарда долларов каждый год. Пекину пришлось ввести ответные меры.
Ранее американский аналитик Крейг Коэн высказал свое мнение о перспективах доллара. По его мнению, спустя время «зеленый» начнет терять свое влияние, а центр финансового влияния уйдет в Азию, где он спрогнозировал увеличение покупательской способности. Таким образом, произойдет большее количество сделок в нацвалютах, что негативно скажется на долларе.
Как пишет «Слово и Дело», ссылаясь на слова банкира, альтернативная электронная валюта обязана основываться на мировой корзине товаров, что сбалансировало нынешнюю систему, при которой определенные государства перешли к нулевой или негативной ставке, когда США придерживаются позитивной ставки.
КНР и США с лета 2018 года пребывают в состоянии торговой войны. Вашингтон ввел пошлины в сумме 25% на ввоз больше 800 единиц товаров из поднебесной общим объемом 34 миллиарда долларов каждый год. Пекину пришлось ввести ответные меры.
Ранее американский аналитик Крейг Коэн высказал свое мнение о перспективах доллара. По его мнению, спустя время «зеленый» начнет терять свое влияние, а центр финансового влияния уйдет в Азию, где он спрогнозировал увеличение покупательской способности. Таким образом, произойдет большее количество сделок в нацвалютах, что негативно скажется на долларе.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:33