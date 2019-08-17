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Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей. К слову, теперь для того, чтобы оценить свежие публикации в аккаунте бывшей супруги 32-летнего экс-игрока футбольного клуба «Локомотив» Дмитрия Тарасова, желающим нужно отправлять запрос на подписку.
Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Накануне стало известно, что заместитель председателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин сообщил Пятому телеканалу, что обращался с ходатайством к генпрокурору РФ Юрию Чайке, чтобы он поспособствовал тому, чтобы аккаунт Бузовой в Instagram был в срочном порядке заблокирован.

Общественник подметил, что только так Бузова сможет понять, что в действительности насмехалась над людьми, которые в свое время пережили блокаду в Ленинграде. Напомним, что Ольга несколько дней назад выложила в личном микроблоге видеозапись, на которой, облизывая тарелку после еды, заявляет, что является блокадницей.

Чуть позже Бузова во время эфира ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» извинилась за свою выходку и указала на то, что смеялась в видео не над блокадниками, а над собой. Также Ольга, воспользовавшись случаем, поспешила посоветовать своим недоброжелателям так же тщательно заботиться о своих родных, как это делает она.

К слову, зачем Бузова закрыла доступ к своей страничке в Instagram, пока сложно сказать, однако фанаты певицы помнят, как 23 января ее профиль не могли просмотреть фолловеры, которые не были на нее подписаны.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:24

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