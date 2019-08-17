На Ольгу Бузову пожаловались в Генпрокуратуру за то, что она сравнила себя с блокадницей
Помощник председателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин сообщил Пятому телеканалу, что решил обратиться с прошением к генпрокурору РФ Юрию Чайке. А все из-за выходки поющей телеведущей Ольги Бузовой, недавно назвавшей себя блокадницей.
Скандал, в который не так давно попала российская певица и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова, по-прежнему не утихает. Напомним, что телезнаменитость опубликовала у себя на страничке в Instagram видеоролик, на котором, вылизывая тарелку после обеда, заявляет, что является блокадницей.
На сегодняшний день на выходку Бузовой уже отреагировали не только ее коллеги по цеху, но и многие депутаты, а также общественные деятели. Впрочем, только зампредседатель партии «Народ против коррупции» решил преподать Ольге так называемый «урок».
По мнению Виталия Бородина, Генпрокуратура должна взять Бузову после ее сравнений с блокадницей под контроль, а также выйти с предложением в Роскомнадзор. Оказалось, что помощник председателя желает, чтобы микроблог Ольги в Instagram заблокировали.
Также Бородин указал на то, что Бузова своими заявлениями явно могла обидеть и «задеть» людей, которые пережили те страшные времена, ведь им приходилось не только голодать, но и проливать кровь.
К слову, Бородин убежден, что человек, родившийся в Санкт-Петербурге, в здравом уме никогда не будет шутить с подобными вещами, сообщает «Лента.ру»
Скандал, в который не так давно попала российская певица и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова, по-прежнему не утихает. Напомним, что телезнаменитость опубликовала у себя на страничке в Instagram видеоролик, на котором, вылизывая тарелку после обеда, заявляет, что является блокадницей.
На сегодняшний день на выходку Бузовой уже отреагировали не только ее коллеги по цеху, но и многие депутаты, а также общественные деятели. Впрочем, только зампредседатель партии «Народ против коррупции» решил преподать Ольге так называемый «урок».
По мнению Виталия Бородина, Генпрокуратура должна взять Бузову после ее сравнений с блокадницей под контроль, а также выйти с предложением в Роскомнадзор. Оказалось, что помощник председателя желает, чтобы микроблог Ольги в Instagram заблокировали.
Также Бородин указал на то, что Бузова своими заявлениями явно могла обидеть и «задеть» людей, которые пережили те страшные времена, ведь им приходилось не только голодать, но и проливать кровь.
«Говорить, что она «блокадница» и сидеть кушать где-то на отдыхе в дорогом купальнике… Я думаю, неприемлемо», - подчеркнул общественник.
К слову, Бородин убежден, что человек, родившийся в Санкт-Петербурге, в здравом уме никогда не будет шутить с подобными вещами, сообщает «Лента.ру»