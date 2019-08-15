Лиза Галкина дружит с младшей дочерью Александра Реввы
Лиза Галкина дружит с младшей дочерью известного российского шоумена Александра Реввы. Наследница Аллы Пугачевой и Максима Галкина вместе с Амели Реввой сфотографировались в дизайнерских нарядах, а фото появилось на фанатской страничке в Instagram.
Лиза Галкина и Амели Ревва ранее принимали участие в модных показах Валентина Юдашкина, который является давним другом Примадонны. Пятилетние девочки сдружились и теперь эффектно позируют перед камерой.
Ранее Лиза Галкина примерила наряд в стиле Аллы Пугачевой.
Лиза Галкина и Амели Ревва ранее принимали участие в модных показах Валентина Юдашкина, который является давним другом Примадонны. Пятилетние девочки сдружились и теперь эффектно позируют перед камерой.
Ранее Лиза Галкина примерила наряд в стиле Аллы Пугачевой.
ШоуБиз
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:00