Лиза Галкина примерила наряд в стиле Аллы Пугачевой

Сейчас Лизе и Гарри Галкиным исполнилось по 5 лет, но на опубликованном снимке наследница певицы запечатлена в годовалом возрасте. Дочь Примадонны напомнила поклонникам певицу своим нарядом. Публика припоминает, что Алла Пугачева всегда славилась своей любовью к головным уборам, особенно к косынкам. На фотографии Лиза Галкина позирует в белом наряде с повязанным на голове платком, из-под которого выглядывает кудрявая прядь волос.В комментариях поклонники назвали улыбку Лизы Галкиной солнечной, а также увидели большое сходство с ее звездной матерью. Публика неоднократно отмечает артистичность младшей дочери Примадонны.