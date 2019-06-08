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Милена Безбородова и Алексей Безус снова вместе

Одна из самых скандальных пар реалити-шоу «Дом-2» Милена Безбородова и Алексей Безус в очередной раз воссоединились. Именно к таким выводам пришли интернет-пользователи, когда увидели свежие публикации длинноволосой красавицы.
Милена Безбородова и Алексей Безус снова вместе

Не секрет, что несколько недель назад Безбородова и Безус, по возвращению из родного города Милены, где Алексей познакомился с родственниками пассии, объявили ведущим и коллективу «Дом-2», что решили расстаться. Тогда парочка заявляла, что не видят совместного будущего, поэтому отпускают друг друга.

Стоит отметить, что Безбородова уже даже начала удалять татуировку у себя на руке, которую в свое время посвятила Безусу. Милена сообщила фанатам, что ей придется пережить 10 сеансов по удалению тату, которые займут 10 месяцев. Также девушка дала обещание фолловерам, что больше никогда не набьет у себя на теле имя кого-то из избранников, ведь только теперь понимает, насколько это глупо.

Милена Безбородова и Алексей Безус снова вместе

Впрочем, свежий пост Безбородовой, который она вчера опубликовала у себя на страничке в Instagram, говорит о том, что девушка опять сошлась с Безусом. Под публикацией на Милену буквально накинулись с вопросами подписчики, пытаясь уточнить, правильно ли они поняли, что она воссоединилась с Алексеем.

Несмотря на то, что Безбородова до сих пор так и не дала конкретного ответа, девушка продолжила намекать, что даже если она в очередной раз огорчится от отношений с Безусом, это будет только ее вина и ее судьба.

«Значит так суждено», - пишет звезда «Дома-2».


Милена Безбородова и Алексей Безус снова вместе



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:17

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