Милена Безбородова и Алексей Безус снова вместе
Одна из самых скандальных пар реалити-шоу «Дом-2» Милена Безбородова и Алексей Безус в очередной раз воссоединились. Именно к таким выводам пришли интернет-пользователи, когда увидели свежие публикации длинноволосой красавицы.
Не секрет, что несколько недель назад Безбородова и Безус, по возвращению из родного города Милены, где Алексей познакомился с родственниками пассии, объявили ведущим и коллективу «Дом-2», что решили расстаться. Тогда парочка заявляла, что не видят совместного будущего, поэтому отпускают друг друга.
Стоит отметить, что Безбородова уже даже начала удалять татуировку у себя на руке, которую в свое время посвятила Безусу. Милена сообщила фанатам, что ей придется пережить 10 сеансов по удалению тату, которые займут 10 месяцев. Также девушка дала обещание фолловерам, что больше никогда не набьет у себя на теле имя кого-то из избранников, ведь только теперь понимает, насколько это глупо.
Впрочем, свежий пост Безбородовой, который она вчера опубликовала у себя на страничке в Instagram, говорит о том, что девушка опять сошлась с Безусом. Под публикацией на Милену буквально накинулись с вопросами подписчики, пытаясь уточнить, правильно ли они поняли, что она воссоединилась с Алексеем.
Несмотря на то, что Безбородова до сих пор так и не дала конкретного ответа, девушка продолжила намекать, что даже если она в очередной раз огорчится от отношений с Безусом, это будет только ее вина и ее судьба.
Не секрет, что несколько недель назад Безбородова и Безус, по возвращению из родного города Милены, где Алексей познакомился с родственниками пассии, объявили ведущим и коллективу «Дом-2», что решили расстаться. Тогда парочка заявляла, что не видят совместного будущего, поэтому отпускают друг друга.
Стоит отметить, что Безбородова уже даже начала удалять татуировку у себя на руке, которую в свое время посвятила Безусу. Милена сообщила фанатам, что ей придется пережить 10 сеансов по удалению тату, которые займут 10 месяцев. Также девушка дала обещание фолловерам, что больше никогда не набьет у себя на теле имя кого-то из избранников, ведь только теперь понимает, насколько это глупо.
Впрочем, свежий пост Безбородовой, который она вчера опубликовала у себя на страничке в Instagram, говорит о том, что девушка опять сошлась с Безусом. Под публикацией на Милену буквально накинулись с вопросами подписчики, пытаясь уточнить, правильно ли они поняли, что она воссоединилась с Алексеем.
Несмотря на то, что Безбородова до сих пор так и не дала конкретного ответа, девушка продолжила намекать, что даже если она в очередной раз огорчится от отношений с Безусом, это будет только ее вина и ее судьба.
«Значит так суждено», - пишет звезда «Дома-2».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:17