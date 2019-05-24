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Милена Безбородова начала удалять татуировку, которую сделала для Леши Безуса

19-летняя участница реалити-шоу «Дом-2» Милена Безбородова начала удалять татуировку, которую не так давно сделала по желанию своего теперь уже бывшего молодого человека Леши Безуса. По словам длинноволосой красавицы, она сделала тату на самом деле не осознавая всех последствий.

Милена Безбородова начала удалять татуировку, которую сделала для Леши Безуса

Ни для кого не является секретом, что не так давно Безбородова и Безус окончательно решили поставить точку в своих отношениях. Правда, телезрителей «Дома-2» очень удивил тот факт, что сделали это Милена и Леша сразу после возвращения с родного города девушки, где молодой человек познакомился с родственниками своей избранницы.

На днях Безбородова опубликовала на официальном портале телестройки «Дом-2» свежий пост, в котором сообщила поклонникам, что начала удалять татуировку, которую посвятила Безусу.

«Я начала удалять тату. Когда я делала, я ни о чем не думала. Я делала все, чтобы быть с Лешей вместе. Разум у меня был просто затуманен и я ничего не осознавала», - заявила Милена.


Милена Безбородова начала удалять татуировку, которую сделала для Леши Безуса

По словам звезды «Дома-2», для того, чтобы полностью удалить татуировку, ей понадобится 10 сеансов и это займет 10 месяцев. Безбородова понимает, что это очень долго, однако другого выхода попросту не видит, ведь ее поступок Безус так и не оценил по достоинству.

«Больше никогда не буду набивать никого имя, кроме имен моих детей», - подметила девушка.

К слову, ранее Милена и Леша договорились, что если они расстанутся, то за удаление тату будет платить он. Однако сейчас сеансы оплачивает девушка, так как у ее экс-избранника нет денег.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:33

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