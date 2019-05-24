Милена Безбородова начала удалять татуировку, которую сделала для Леши Безуса

«Я начала удалять тату. Когда я делала, я ни о чем не думала. Я делала все, чтобы быть с Лешей вместе. Разум у меня был просто затуманен и я ничего не осознавала», - заявила Милена.

«Больше никогда не буду набивать никого имя, кроме имен моих детей», - подметила девушка.



