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Музыканты «На-На» поздравили своего «учителя и друга» Бари Алибасова с днем рождения

Участники коллектива «На-На» посвятили продюсеру Бари Алибасову, ныне пребывающему в больнице, трогательный пост в Instagram-аккаунте группы. Музыканты, поздравляя своего наставника с днем рождения, признались ему в любви и пожелали скорее восстановить здоровье.
Музыканты «На-На» поздравили своего «учителя и друга» Бари Алибасова с днем рождения

Подопечные Бари Каримовича, обращаясь к имениннику, назвали его не только руководителем и учителем, но и другом. Артисты надеются, что их любимый продюсер в скором времени поправится и сможет приступить к работе. Музыканты пожелали Алибасову крепкого здоровья, подписавшись: «Ваша группа "На-На"».

Поклонники, как и весь шоу-бизнес, обеспокоены состоянием знаменитости, особенно после появившихся в прессе слухов, что продюсер якобы «пребывает в коме» или даже «скончался». Однако пиар-менеджер Бари Каримовича опроверг эту информацию, отметив, что кризис миновал. Близкие артиста утверждают: он, как и прежде, самостоятельно дышит и находится в сознании, но, как выяснили журналисты, в палату больного не пускают даже супругу Лидию Федосееву-Шукшину.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:31

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